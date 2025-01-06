Байден призвал американцев не забывать о штурме Капитолия в 2021 году

6 января 2021 г. протестующие потребовали отменить результаты президентских выборов 2020 г., на которых победил Байден, и в ходе штурма ворвались в Капитолий. По данным Associated Press, после этих событий обвинения выдвинули против более чем 1500 человек, а приговоры огласили порядка 1000 участникам беспорядков. Примерно 650 из них получили тюремные сроки от нескольких дней до 22 лет.