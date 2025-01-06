Байден призвал американцев не забывать о штурме Капитолия в 2021 году
Действующий президент США Джо Байден напомнил о нападении на Капитолий 6 января 2021 г. и призвал не допустить повторения атаки на демократию. Об этом сообщает Assosiated Press.
«Мы должны взять на себя обязательство помнить 6 января 2021 г. каждый год. Вспоминать его как день, когда наша демократия подверглась испытанию и победила», – отметил Байден.
Действующий президент США призвал вернуться к мирной передаче власти и добавил, что будет присутствовать на инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа 20 января. Отвечая на вопрос, считает ли он своего преемника угрозой для демократии, Байден заявил, что действия Трампа угрожали демократии и выразил надежду, что это останется в прошлом.
6 января 2021 г. протестующие потребовали отменить результаты президентских выборов 2020 г., на которых победил Байден, и в ходе штурма ворвались в Капитолий. По данным Associated Press, после этих событий обвинения выдвинули против более чем 1500 человек, а приговоры огласили порядка 1000 участникам беспорядков. Примерно 650 из них получили тюремные сроки от нескольких дней до 22 лет.
Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября 2024 г. Торжественная церемония инаугурации избранного президента состоится 20 января.