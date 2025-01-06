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Байден призвал американцев не забывать о штурме Капитолия в 2021 году

Ведомости

Действующий президент США Джо Байден напомнил о нападении на Капитолий 6 января 2021 г. и призвал не допустить повторения атаки на демократию. Об этом сообщает Assosiated Press.

«Мы должны взять на себя обязательство помнить 6 января 2021 г. каждый год. Вспоминать его как день, когда наша демократия подверглась испытанию и победила», – отметил Байден.

Действующий президент США призвал вернуться к мирной передаче власти и добавил, что будет присутствовать на инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа 20 января. Отвечая на вопрос, считает ли он своего преемника угрозой для демократии, Байден заявил, что действия Трампа угрожали демократии и выразил надежду, что это останется в прошлом.

6 января 2021 г. протестующие потребовали отменить результаты президентских выборов 2020 г., на которых победил Байден, и в ходе штурма ворвались в Капитолий. По данным Associated Press, после этих событий обвинения выдвинули против более чем 1500 человек, а приговоры огласили порядка 1000 участникам беспорядков. Примерно 650 из них получили тюремные сроки от нескольких дней до 22 лет.

Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября 2024 г. Торжественная церемония инаугурации избранного президента состоится 20 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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