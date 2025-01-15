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Зеленский: численность украинской армии составляет 880 000 человек

Ведомости

В украинской армии на данный момент служат около 880 000 человек, и сокращать ее не планируется. Об этом сообщил на брифинге президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

Заявление о количестве военных глава государства сделал, отвечая на вопрос о возможном введении иностранного контингента на Украину. По его словам, это рассматривается в рамках «программы будущего». Зеленский также признал, что на некоторых участках у российской армии есть количественное преимущество.

Президент год назад уже говорил о численности армии своей страны в интервью немецкому телеканалу ARD. Тогда, по его словам, в вооруженных силах Украины (ВСУ) служили от 880 000 до 1 млн человек, точную цифру Зеленский назвать затруднился.

10 января агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Украину в ближайшее время, чтобы обсудить размещение международных миротворческих сил в республике после завершения конфликта с Россией. Зеленский после встречи с союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии также анонсировал эту поездку, не уточнив точные даты. По информации Bloomberg, 9 января Стармер встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсуждали возможность создания совместных миротворческих сил на Украине, рассказал собеседник агентства.

В конце ноября прошлого года агентство Associated Press со ссылкой на одного из депутатов Верховной рады Украины сообщило, что численность дезертиров в ВСУ якобы может достигать 200 000 человек. В начале декабря газета Financial Times писала, что за 10 месяцев 2024 г. на Украине дезертировало больше украинских солдат, чем за предыдущие два года боевых действий, – прокуроры возбудили в отношении военных 60 000 дел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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