Зеленский: численность украинской армии составляет 880 000 человек
В украинской армии на данный момент служат около 880 000 человек, и сокращать ее не планируется. Об этом сообщил на брифинге президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
Заявление о количестве военных глава государства сделал, отвечая на вопрос о возможном введении иностранного контингента на Украину. По его словам, это рассматривается в рамках «программы будущего». Зеленский также признал, что на некоторых участках у российской армии есть количественное преимущество.
Президент год назад уже говорил о численности армии своей страны в интервью немецкому телеканалу ARD. Тогда, по его словам, в вооруженных силах Украины (ВСУ) служили от 880 000 до 1 млн человек, точную цифру Зеленский назвать затруднился.
10 января агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Украину в ближайшее время, чтобы обсудить размещение международных миротворческих сил в республике после завершения конфликта с Россией. Зеленский после встречи с союзниками на авиабазе Рамштайн в Германии также анонсировал эту поездку, не уточнив точные даты. По информации Bloomberg, 9 января Стармер встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсуждали возможность создания совместных миротворческих сил на Украине, рассказал собеседник агентства.
В конце ноября прошлого года агентство Associated Press со ссылкой на одного из депутатов Верховной рады Украины сообщило, что численность дезертиров в ВСУ якобы может достигать 200 000 человек. В начале декабря газета Financial Times писала, что за 10 месяцев 2024 г. на Украине дезертировало больше украинских солдат, чем за предыдущие два года боевых действий, – прокуроры возбудили в отношении военных 60 000 дел.