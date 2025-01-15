В конце ноября прошлого года агентство Associated Press со ссылкой на одного из депутатов Верховной рады Украины сообщило, что численность дезертиров в ВСУ якобы может достигать 200 000 человек. В начале декабря газета Financial Times писала, что за 10 месяцев 2024 г. на Украине дезертировало больше украинских солдат, чем за предыдущие два года боевых действий, – прокуроры возбудили в отношении военных 60 000 дел.