По данным Генеральной прокуратуры Украины, более 100 000 солдат ВСУ были привлечены к ответственности за дезертирство. Только за последний год почти половина из них дезертировала после того, как Киев начал «агрессивную и противоречивую мобилизацию, которая, по признанию правительственных чиновников и военачальников, в значительной степени провалилась», пишет AP.