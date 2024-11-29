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AP: число дезертиров из ВСУ может достигать 200 000

Ведомости

Численность дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может достигать 200 000 человек. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на одного из депутатов Верховной Рады Украины.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, более 100 000 солдат ВСУ были привлечены к ответственности за дезертирство. Только за последний год почти половина из них дезертировала после того, как Киев начал «агрессивную и противоречивую мобилизацию, которая, по признанию правительственных чиновников и военачальников, в значительной степени провалилась», пишет AP.

«Это ошеломляюще высокая цифра по любым меркам, поскольку до начала мобилизации в боевых действиях участвовало около 300 000 украинских солдат. А фактическое число дезертиров может быть намного больше. Один депутат, разбирающийся в военных вопросах, подсчитал, что оно может достигать 200 000», – поясняет агентство.

Многие дезертиры не возвращаются после предоставления им отпуска по болезни. AP также стало известно о случаях, когда оборонительные линии были серьезно нарушены из-за того, что целые подразделения не подчинялись приказам и покидали свои позиции.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который подразумевает добровольное возвращение дезертиров на службу в ВСУ. Согласно закону, военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть или дезертировали, должны добровольно вернуться на службу до 1 января 2025 г. Если служащие выполнят условие, они не лишатся выплат, довольствия, льгот и соцгарантий. Против них не будут действовать уголовные дела по ст. 407 и 408 УК (самовольное оставление воинской части, дезертирство). Военные смогут продлить службу и контракт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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