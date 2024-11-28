Зеленский подписал закон о добровольном возвращении дезертиров на службу в ВСУ

Согласно закону, военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть или дезертировали, должны добровольно вернуться на службу до 1 января 2025 г. Если служащие выполнят условие, они не лишатся выплат, довольствия, льгот и соцгарантий. Против них не будут действовать уголовные дела по ст. 407 и 408 УК (самовольное оставление воинской части, дезертирство). Военные смогут продлить службу и контракт.