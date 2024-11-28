Зеленский подписал закон о добровольном возвращении дезертиров на службу в ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который подразумевает добровольное возвращение дезертиров на службу в вооруженные силы Украины (ВСУ). Это следует из статуса инициативы на сайте Верховной рады.
28 ноября закон был возвращен с подписью председателя Верховной рады Руслана Стефанчука. После этого документ направили на подпись Зеленскому. Президент Украины подписал его в тот же день. 21 ноября принятие законопроекта поддержали 253 депутата Рады.
Согласно закону, военнослужащие, которые самовольно оставили воинскую часть или дезертировали, должны добровольно вернуться на службу до 1 января 2025 г. Если служащие выполнят условие, они не лишатся выплат, довольствия, льгот и соцгарантий. Против них не будут действовать уголовные дела по ст. 407 и 408 УК (самовольное оставление воинской части, дезертирство). Военные смогут продлить службу и контракт.
29 октября депутаты Верховной рады утвердили указы, согласно которым на Украине продлевается действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. В результате военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 7 февраля 2025 г.
В ноябре министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что страна продолжит мобилизацию в 2025 г., чтобы «держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии». Минобороны Украины предоставляет другим ведомствам информацию о том, сколько людей нужно для стабилизации ситуации на фронте и для формирования резервов.