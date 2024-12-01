FT узнала о росте числа дел о дезертирстве среди солдат ВСУ на Украине

По данным издания, украинские прокуроры в период с января по октябрь открыли 60 000 дел в отношении солдат, которые оставили свои позиции. Такой результат почти вдвое больше превышает число дел, открытых в 2022 и 2023 гг. вместе взятых, указывает газета. Фигурантам дел в случае признания их виновными грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.