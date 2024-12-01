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FT узнала о росте числа дел о дезертирстве среди солдат ВСУ на Украине

Ведомости

За 10 месяцев этого года на Украине дезертировало больше украинских солдат, чем за предыдущие два года боевых действий, – прокуроры возбудили в отношении военных 60 000 дел, сообщает газета Financial Times (FT).

По данным издания, украинские прокуроры в период с января по октябрь открыли 60 000 дел в отношении солдат, которые оставили свои позиции. Такой результат почти вдвое больше превышает число дел, открытых в 2022 и 2023 гг. вместе взятых, указывает газета. Фигурантам дел в случае признания их виновными грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Издание приводит в пример историю пехотинцев из 123-й бригады. По данным FT, в конце октября сотни военных покинули свои позиции в Угледаре и вернулись в свои дома в Николаевской области, где часть из них устроили публичный протест, потребовав больше оружия и обучения.

«Мы прибыли [в Угледар] только с автоматическими винтовками. Они сказали, что будет 150 танков, их было 20... и не было ничего, чтобы прикрыть нас», – рассказал на условиях анонимности офицер 123-й бригады.

По его словам, за три года боевых действий в его подразделении не было ни одной ротации. 

По информации местных властей, некоторые из дезертиров этой бригады с тех пор вернулись на передовую, другие скрылись, еще несколько человек находятся в предварительном заключении.

В вооруженных силах Украины числятся около 1 млн человек, при этом действительно служат только около 350 000 солдат. Большинство дезертиров – это «измотанные» пехотинцы и штурмовики, заявил FT неназванный чиновник из генерального штаба Украины.

Некоторые украинские военные решают дезертировать, находясь за границей, – они покидают учебные лагеря в странах-союзниках. Польский сотрудник службы безопасности сообщил, что в среднем каждый месяц около 12 человек сбегают с военной подготовки в республике. О таких случаях дезертирства Варшава сообщает украинским властям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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