FT узнала о росте числа дел о дезертирстве среди солдат ВСУ на Украине
За 10 месяцев этого года на Украине дезертировало больше украинских солдат, чем за предыдущие два года боевых действий, – прокуроры возбудили в отношении военных 60 000 дел, сообщает газета Financial Times (FT).
По данным издания, украинские прокуроры в период с января по октябрь открыли 60 000 дел в отношении солдат, которые оставили свои позиции. Такой результат почти вдвое больше превышает число дел, открытых в 2022 и 2023 гг. вместе взятых, указывает газета. Фигурантам дел в случае признания их виновными грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.
Издание приводит в пример историю пехотинцев из 123-й бригады. По данным FT, в конце октября сотни военных покинули свои позиции в Угледаре и вернулись в свои дома в Николаевской области, где часть из них устроили публичный протест, потребовав больше оружия и обучения.
«Мы прибыли [в Угледар] только с автоматическими винтовками. Они сказали, что будет 150 танков, их было 20... и не было ничего, чтобы прикрыть нас», – рассказал на условиях анонимности офицер 123-й бригады.
По его словам, за три года боевых действий в его подразделении не было ни одной ротации.
По информации местных властей, некоторые из дезертиров этой бригады с тех пор вернулись на передовую, другие скрылись, еще несколько человек находятся в предварительном заключении.
В вооруженных силах Украины числятся около 1 млн человек, при этом действительно служат только около 350 000 солдат. Большинство дезертиров – это «измотанные» пехотинцы и штурмовики, заявил FT неназванный чиновник из генерального штаба Украины.
Некоторые украинские военные решают дезертировать, находясь за границей, – они покидают учебные лагеря в странах-союзниках. Польский сотрудник службы безопасности сообщил, что в среднем каждый месяц около 12 человек сбегают с военной подготовки в республике. О таких случаях дезертирства Варшава сообщает украинским властям.