Россия и Вьетнам согласовали проект плана военного сотрудничества на 2025 год

Ранее в январе председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в Ханое подписали заявление о комплексном плане сотрудничества на период до 2030 г., меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ и вьетнамским министерством информации и коммуникаций в области радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий, программу сотрудничества в области культуры и другие документы.