Россия и Вьетнам согласовали проект плана военного сотрудничества на 2025 год
Российско-вьетнамская рабочая группа по сотрудничеству в области обороны на заседании в Москве согласовала проект плана военного сотрудничества на 2025 г. и наметила порядок его реализации. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
«Подчеркнут взаимный настрой к укреплению диалога по линии военных ведомств и наращиванию взаимовыгодных связей, в первую очередь – между видами и родами вооруженных сил двух стран», – говорится в сообщении.
Ранее в январе председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в Ханое подписали заявление о комплексном плане сотрудничества на период до 2030 г., меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ и вьетнамским министерством информации и коммуникаций в области радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий, программу сотрудничества в области культуры и другие документы.