Путин и Пашинян обсудили по телефону двусторонние вопросы и повестку ЕАЭС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС гипотетически невозможно. По его словам, членство в ЕАЭС приносит стране «весьма и весьма положительные дивиденды», которые выражаются в повышенных темпах роста экономики. О том, что принесет республике ЕС, пока сказать сложно.