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Путин и Пашинян обсудили по телефону двусторонние вопросы и повестку ЕАЭС

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили повестку Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщило правительство республики в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В ходе беседы Путин и Пашинян обсудили итоги председательства Армении в Евразийском экономическом союзе, предстоящие мероприятия в рамках ЕАЭС и ряд вопросов двусторонней повестки отношений двух стран.

Позже в Кремле рассказали, что разговор состоялся по инициативе Еревана. Там добавили, что стороны обсудили «некоторые актуальные вопросы дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия, прежде всего в сфере энергетики».

Пашинян также пояснил ситуацию вокруг недавних шагов Армении по сближению с Евросоюзом, а Путин дал свою оценку ситуации, отметили в пресс-службе.

9 января правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Республики Армении в Европейский союз». Министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян указал, что в последние годы страна и Евросоюз (ЕС) «имели довольно интенсивные и динамичные отношения». Пашинян отметил, что Армения может стать членом ЕС лишь по результатам референдума.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что членство Армении одновременно в Евросоюзе и ЕАЭС гипотетически невозможно. По его словам, членство в ЕАЭС приносит стране «весьма и весьма положительные дивиденды», которые выражаются в повышенных темпах роста экономики. О том, что принесет республике ЕС, пока сказать сложно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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