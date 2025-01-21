Ушаков: со стороны США не было предложений насчет контактов Путина и Трампа

20 января во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. По словам президента РФ, российские власти видят заявления американского лидера и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией и слышат высказывания о необходимости приложить все усилия для предотвращения третьей мировой войны. Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с США и всегда была готова поддерживать ровные отношения и взаимодействие с любой администрацией этого государства.