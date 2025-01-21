Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Ушаков: со стороны США не было предложений насчет контактов Путина и Трампа

Ведомости

США не связывались с Россией по поводу организации телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков прессе.

«Мы читаем в СМИ и видим, что администрация США готовится к диалогу с Россией, и якобы Трамп дал поручение своим коллегам связаться с Россией. Мы готовы принять эти сигналы, но пока никаких выходов не было», – сказал он.

На вопрос о якобы возможных уступках со стороны РФ в сделке по урегулированию на Украине Ушаков ответил, что Трамп, насколько ему известно, не упоминал в своей инаугурационной речи ни одну из конфликтующих стран.

20 января во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. По словам президента РФ, российские власти видят заявления американского лидера и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией и слышат высказывания о необходимости приложить все усилия для предотвращения третьей мировой войны. Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с США и всегда была готова поддерживать ровные отношения и взаимодействие с любой администрацией этого государства.

Тогда же CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после его инаугурации. Отмечалось, что одной из целей этой беседы станет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки завершить украинский конфликт.

21 января пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в беседе с ТАСС сообщил, что подготовка телефонного разговора Путина и Трампа еще не началась.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных