Ушаков: со стороны США не было предложений насчет контактов Путина и Трампа
США не связывались с Россией по поводу организации телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков прессе.
«Мы читаем в СМИ и видим, что администрация США готовится к диалогу с Россией, и якобы Трамп дал поручение своим коллегам связаться с Россией. Мы готовы принять эти сигналы, но пока никаких выходов не было», – сказал он.
На вопрос о якобы возможных уступках со стороны РФ в сделке по урегулированию на Украине Ушаков ответил, что Трамп, насколько ему известно, не упоминал в своей инаугурационной речи ни одну из конфликтующих стран.
20 января во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. По словам президента РФ, российские власти видят заявления американского лидера и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией и слышат высказывания о необходимости приложить все усилия для предотвращения третьей мировой войны. Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с США и всегда была готова поддерживать ровные отношения и взаимодействие с любой администрацией этого государства.
Тогда же CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни после его инаугурации. Отмечалось, что одной из целей этой беседы станет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки завершить украинский конфликт.
21 января пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в беседе с ТАСС сообщил, что подготовка телефонного разговора Путина и Трампа еще не началась.