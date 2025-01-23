Генсек НАТО поприветствовал угрозу Трампа ввести новые санкции против России

20 января Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США, а также заявил, что цель урегулирования конфликта на Украине – не в достижении временного перемирия, а в установлении долгосрочного мира, основанного на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».