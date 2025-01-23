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Генсек НАТО поприветствовал угрозу Трампа ввести новые санкции против России

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что был очень доволен высказыванием президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против России, если та откажется от переговоров по урегулированию украинского конфликта. Слова генсека альянса приводит CNBC.

«Я был очень, очень доволен позицией Трампа по введению дополнительных санкций против России», – сказал он корреспондентам телеканала в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Рютте также понадеялся, что Европа усилит санкционные ограничения, чтобы «задушить российскую экономику» и сократить военные расходы Москвы.

22 января Трамп призвал Москву к скорейшим переговорам по урегулированию украинского конфликта, пообещав в ином случае установить новые санкции на весь российский экспорт в США и другие государства. Днем ранее Трамп заявил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее для него время.

20 января Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США, а также заявил, что цель урегулирования конфликта на Украине – не в достижении временного перемирия, а в установлении долгосрочного мира, основанного на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

15 января кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявлял, что снятие санкций с России может стать частью переговорного процесса по украинскому вопросу. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, новая американская администрация коренным образом не изменит характера политической воли США в вопросе антироссийских санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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