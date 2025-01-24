Глава ПМР: Молдавия специально затягивает решение вопроса о поставках газа
Власти Молдавии по политическим мотивам затягивают решение по поставкам газа в Приднестровье посредством компании «Молдовагаз», заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью телеканалу »Россия 24».
Красносельский обратил внимание на заявления молдавских политиков о том, что Приднестровье якобы отказывается от предложений.
«От каких предложений? С "Молдовагаз" мы согласились, именно молдавские политики предложили европейские площадки для закупки газа для Приднестровья, мы и с этими согласились площадками, проблем нет, мы согласны со всем», – сказал он (цитата по ТАСС).
При этом, по словам главы ПМР, процессы в Молдавии затягиваются и политизируются – «то, что можно решить за час, решается за день – два, что можно решить за день, решается за две недели». Красносельский убежден, что это делается специально, «чтобы подвести ситуацию к краю».
После того как 1 января 2025 г. были прекращены поставки газа через Украину, Приднестровье охватил энергетический кризис. «Газпром» сообщал, что поставки остановлены из-за неурегулированных долгов «Молдовагаза», оценивающихся в $709 млн. Кишинев задолженность не признает. Красносельский ранее заявлял о готовности России возобновить газоснабжение региона в рамках гуманитарной помощи.
20 января глава ПМР заявил, что Приднестровье согласно на поставки газа через «Молдовагаз». По его словам, со стороны «Тираспольтрансгаза» в адрес «Молдовагаза» поступило соответствующее уведомление о том, что «Тираспольтрансгаз» не возражает и приветствует желание «Молдовагаза» поставить газ в Приднестровье.