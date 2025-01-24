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Глава ПМР: Молдавия специально затягивает решение вопроса о поставках газа

Ведомости

Власти Молдавии по политическим мотивам затягивают решение по поставкам газа в Приднестровье посредством компании «Молдовагаз», заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью телеканалу »Россия 24».

Красносельский обратил внимание на заявления молдавских политиков о том, что Приднестровье якобы отказывается от предложений.

«От каких предложений? С "Молдовагаз" мы согласились, именно молдавские политики предложили европейские площадки для закупки газа для Приднестровья, мы и с этими согласились площадками, проблем нет, мы согласны со всем», – сказал он (цитата по ТАСС).

При этом, по словам главы ПМР, процессы в Молдавии затягиваются и политизируются – «то, что можно решить за час, решается за день – два, что можно решить за день, решается за две недели». Красносельский убежден, что это делается специально, «чтобы подвести ситуацию к краю».

После того как 1 января 2025 г. были прекращены поставки газа через Украину, Приднестровье охватил энергетический кризис. «Газпром» сообщал, что поставки остановлены из-за неурегулированных долгов «Молдовагаза», оценивающихся в $709 млн. Кишинев задолженность не признает. Красносельский ранее заявлял о готовности России возобновить газоснабжение региона в рамках гуманитарной помощи.

20 января глава ПМР заявил, что Приднестровье согласно на поставки газа через «Молдовагаз». По его словам, со стороны «Тираспольтрансгаза» в адрес «Молдовагаза» поступило соответствующее уведомление о том, что «Тираспольтрансгаз» не возражает и приветствует желание «Молдовагаза» поставить газ в Приднестровье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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