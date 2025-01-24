Глава ПМР: Молдавия специально затягивает решение вопроса о поставках газа

При этом, по словам главы ПМР, процессы в Молдавии затягиваются и политизируются – «то, что можно решить за час, решается за день – два, что можно решить за день, решается за две недели». Красносельский убежден, что это делается специально, «чтобы подвести ситуацию к краю».