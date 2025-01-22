«Коммерсантъ»: российский газ могут поставлять в Приднестровье через Турцию
Среди рассматриваемых российскими властями вариантов маршрутов поставок российского газа в Приднестровье приоритетным является транспортировка топлива по трубе через Турцию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным газеты, кипрская компания Ozbor Enterprises забронировала мощности газопровода «Турецкий поток» для поставок газа в Приднестровье. Объем забронированных мощностей составляет около 3,1 млн куб. м в сутки, что полностью соответствует потребностям региона. Поставки могут начаться с 1 февраля 2025 г.
Источники издания сообщают, что прорабатываются различные варианты транспортировки российского газа в непризнанную республику, причем поставки могут продлиться до апреля. Общий объем финансовой помощи из России оценивается в $160 млн.
Энергетический кризис в Приднестровье возник после прекращения поставок газа через Украину с 1 января 2025 г. «Газпром» объяснил остановку поставок неурегулированными долгами «Молдовагаза», которые оцениваются в $709 млн. Кишинев эту задолженность не признает. Президент Приднестровья Вадим Красносельский ранее заявлял о готовности России возобновить газоснабжение региона в рамках гуманитарной помощи.
20 января стало известно, что Приднестровье согласно на поставки газа через «Молдовагаз». Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что со стороны «Тираспольтрансгаза» в адрес «Молдовагаза» поступило соответствующее уведомление о том, что «Тираспольтрансгаз» не возражает и приветствует желание «Молдовагаза» поставить в Приднестровье газ.
15 января глава непризнанной ПМР сообщил, что Россия поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи. Это происходит на фоне чрезвычайного положения, объявленного в республике в связи с прекращением транзита российского газа через Украину. Решение о поставках гуманитарного газа раскритиковали молдавские власти. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что будущие поставки газа в Приднестровье со стороны РФ могут дестабилизировать ситуацию в регионе, поскольку «Газпром» не обеспечит газом Молдавскую ГРЭС, которая поставляла до 80% потребляемой Молдавией электроэнергии.