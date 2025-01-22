«Коммерсантъ»: российский газ могут поставлять в Приднестровье через Турцию

15 января глава непризнанной ПМР сообщил, что Россия поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи. Это происходит на фоне чрезвычайного положения, объявленного в республике в связи с прекращением транзита российского газа через Украину. Решение о поставках гуманитарного газа раскритиковали молдавские власти. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что будущие поставки газа в Приднестровье со стороны РФ могут дестабилизировать ситуацию в регионе, поскольку «Газпром» не обеспечит газом Молдавскую ГРЭС, которая поставляла до 80% потребляемой Молдавией электроэнергии.