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«Коммерсантъ»: российский газ могут поставлять в Приднестровье через Турцию

Ведомости

Среди рассматриваемых российскими властями вариантов маршрутов поставок российского газа в Приднестровье приоритетным является транспортировка топлива по трубе через Турцию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, кипрская компания Ozbor Enterprises забронировала мощности газопровода «Турецкий поток» для поставок газа в Приднестровье. Объем забронированных мощностей составляет около 3,1 млн куб. м в сутки, что полностью соответствует потребностям региона. Поставки могут начаться с 1 февраля 2025 г.

Источники издания сообщают, что прорабатываются различные варианты транспортировки российского газа в непризнанную республику, причем поставки могут продлиться до апреля. Общий объем финансовой помощи из России оценивается в $160 млн.

Энергетический кризис в Приднестровье возник после прекращения поставок газа через Украину с 1 января 2025 г. «Газпром» объяснил остановку поставок неурегулированными долгами «Молдовагаза», которые оцениваются в $709 млн. Кишинев эту задолженность не признает. Президент Приднестровья Вадим Красносельский ранее заявлял о готовности России возобновить газоснабжение региона в рамках гуманитарной помощи.

20 января стало известно, что Приднестровье согласно на поставки газа через «Молдовагаз». Глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что со стороны «Тираспольтрансгаза» в адрес «Молдовагаза» поступило соответствующее уведомление о том, что «Тираспольтрансгаз» не возражает и приветствует желание «Молдовагаза» поставить в Приднестровье газ.

15 января глава непризнанной ПМР сообщил, что Россия поставит Приднестровью газ в качестве гуманитарной помощи. Это происходит на фоне чрезвычайного положения, объявленного в республике в связи с прекращением транзита российского газа через Украину. Решение о поставках гуманитарного газа раскритиковали молдавские власти. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что будущие поставки газа в Приднестровье со стороны РФ могут дестабилизировать ситуацию в регионе, поскольку «Газпром» не обеспечит газом Молдавскую ГРЭС, которая поставляла до 80% потребляемой Молдавией электроэнергии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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