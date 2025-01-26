В Белоруссии началось голосование на выборах президента

Вечером 25 января ЦИК страны сообщил о завершении досрочного голосования на президентских выборах, которое длилось пять дней. Явка составила 41,81% от общего числа избирателей, включенных в списки для голосования. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области, где участие в досрочном голосовании приняли 42,95% избирателей, а наименьшая – в Гродненской области, где она составила 40,70%. В Минске проголосовали 41,14% избирателей.