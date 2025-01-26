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В Белоруссии началось голосование на выборах президента

Оппонентами Александра Лукашенко стали четыре кандидата
Ведомости

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента страны, сообщил ЦИК республики. Они будут работать до 20:00.

«Ждем всех на участках для голосования. Важен голос каждого», – говорится в сообщении.

Кандидатами на пост президента стали действующий глава государства Александр Лукашенко, Анна Конопацкая (участвовала в выборах 2020 г.), Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич. На предыдущих выборах в Белоруссии 2020 г. Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты.

24 января Лукашенко исключил повторение протестных акций 2020 г., назвав произошедшие события необходимой прививкой для общества республики. «Все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 г.», – отметил белорусский президент.

Вечером 25 января ЦИК страны сообщил о завершении досрочного голосования на президентских выборах, которое длилось пять дней. Явка составила 41,81% от общего числа избирателей, включенных в списки для голосования. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области, где участие в досрочном голосовании приняли 42,95% избирателей, а наименьшая – в Гродненской области, где она составила 40,70%. В Минске проголосовали 41,14% избирателей.

Предварительные результаты президентских выборов в Белоруссии будут опубликованы в 02:30. Окончательные итоги выборов президента ЦИК установит в течение 10 дней после выборов, не позднее 5 февраля. На президентских выборах в Белоруссии присутствуют 486 иностранных наблюдателей, среди которых 308 человек представляют миссию наблюдателей от СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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