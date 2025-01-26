В Белоруссии началось голосование на выборах президента

В Белоруссии началось голосование на выборах президентаОппонентами Александра Лукашенко стали четыре кандидата
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента страны, сообщил ЦИК республики. Они будут работать до 20:00.
«Ждем всех на участках для голосования. Важен голос каждого», – говорится в сообщении.
Кандидатами на пост президента стали действующий глава государства Александр Лукашенко, Анна Конопацкая (участвовала в выборах 2020 г.), Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич. На предыдущих выборах в Белоруссии 2020 г. Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты.
24 января Лукашенко исключил повторение протестных акций 2020 г., назвав произошедшие события необходимой прививкой для общества республики. «Все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 г.», – отметил белорусский президент.
Вечером 25 января ЦИК страны сообщил о завершении досрочного голосования на президентских выборах, которое длилось пять дней. Явка составила 41,81% от общего числа избирателей, включенных в списки для голосования. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области, где участие в досрочном голосовании приняли 42,95% избирателей, а наименьшая – в Гродненской области, где она составила 40,70%. В Минске проголосовали 41,14% избирателей.
Предварительные результаты президентских выборов в Белоруссии будут опубликованы в 02:30. Окончательные итоги выборов президента ЦИК установит в течение 10 дней после выборов, не позднее 5 февраля. На президентских выборах в Белоруссии присутствуют 486 иностранных наблюдателей, среди которых 308 человек представляют миссию наблюдателей от СНГ.