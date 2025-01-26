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Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии «за всех»

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проголосовал на выборах президента республики «за всех», пишет «БелТА».

Об этом глава государства, который также является кандидатом на текущих выборах, сообщил журналистам на избирательном участке.

«Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться – за всех!» – приводит агентство его слова. 

Лукашенко по традиции проголосовал на избирательном участке в здании Белорусского государственного университета физической культуры, писало «БелТА».

Позднее президент заявил, что ему все равно, признает Евросоюз выборы в Белоруссии или нет. «Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете – это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово, вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», – сказал он.

Утром 26 января в Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента страны. Участки будут работать до 20:00. Кандидатами на пост президента, помимо Лукашенко, стали Анна Конопацкая (участвовала в выборах 2020 г.), Сергей Сыранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукевич. По данным ЦИК, на 10:00 явка избирателей составила 47,56 %.

На предыдущих выборах в Белоруссии 2020 г. Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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