Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии «за всех»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проголосовал на выборах президента республики «за всех», пишет «БелТА».
Об этом глава государства, который также является кандидатом на текущих выборах, сообщил журналистам на избирательном участке.
«Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться – за всех!» – приводит агентство его слова.
Лукашенко по традиции проголосовал на избирательном участке в здании Белорусского государственного университета физической культуры, писало «БелТА».
Позднее президент заявил, что ему все равно, признает Евросоюз выборы в Белоруссии или нет. «Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете – это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово, вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», – сказал он.
Утром 26 января в Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента страны. Участки будут работать до 20:00. Кандидатами на пост президента, помимо Лукашенко, стали Анна Конопацкая (участвовала в выборах 2020 г.), Сергей Сыранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукевич. По данным ЦИК, на 10:00 явка избирателей составила 47,56 %.
На предыдущих выборах в Белоруссии 2020 г. Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты.