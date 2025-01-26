Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии «за всех»

Позднее президент заявил, что ему все равно, признает Евросоюз выборы в Белоруссии или нет. «Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете – это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово, вы признаете наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», – сказал он.