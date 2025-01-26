Трамп уверен в достижении договоренностей с Гренландией
Вашингтон договорится с Гренландией на переговорах по покупке острова, заявил президент США Дональд Трамп, передает The New York Times.
«Я думаю, что с Гренландией мы договоримся, думаю, мы ее получим», – сказал Трамп.
Республиканец заявил, что приобретение Гренландии необходимо не для США, а для «защиты свободного мира».
Трамп объявил о желании приобрести Гренландию в декабре 2024 г. По его словам, остров необходим США для обеспечения «национальной безопасности и свободы во всем мире». В своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил, что новая администрация Белого дома будет расширять территорию США, в том числе на Марсе.
Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в своей новогодней речи заявил, что хочет добиться независимости от Дании, не упомянув при этом США. По договору 2009 г. остров может объявить независимость только в случае, если его жители проголосуют за это на референдуме.
24 января Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и заявил, что он серьезен в своем намерении захватить Гренландию.