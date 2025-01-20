Трамп заявил о стремлении США к расширению своей территории

В декабре 2024 г. избранный президент США Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Трампом заявила, что Гренландия самостоятельно будет принимать решение о своей независимости.