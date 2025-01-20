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Трамп заявил о стремлении США к расширению своей территории

Ведомости

Новая администрация Белого дома будет расширять территорию США, заявил 47-й президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи.

«Соединенные Штаты вновь станут растущей нацией, которая увеличивает свое процветание, расширяет свою территорию, строит свои города, вселяет надежды и несет свой флаг к новым и прекрасным горизонтам», – сказал он.

Республиканец пообещал, что американские астронавты водрузят американский флаг на Марсе.

В декабре 2024 г. избранный президент США Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Трампом заявила, что Гренландия самостоятельно будет принимать решение о своей независимости.

Трамп также поднимал вопрос территориальной принадлежности Панамского канала. По его словам, этот канал «важен для нашей страны», но сейчас «им управляет Китай». Доказательств прямого вмешательства КНР в управление каналом Трамп не привел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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