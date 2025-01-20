Трамп заявил о стремлении США к расширению своей территории
Новая администрация Белого дома будет расширять территорию США, заявил 47-й президент Дональд Трамп в своей инаугурационной речи.
«Соединенные Штаты вновь станут растущей нацией, которая увеличивает свое процветание, расширяет свою территорию, строит свои города, вселяет надежды и несет свой флаг к новым и прекрасным горизонтам», – сказал он.
Республиканец пообещал, что американские астронавты водрузят американский флаг на Марсе.
В декабре 2024 г. избранный президент США Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Трампом заявила, что Гренландия самостоятельно будет принимать решение о своей независимости.
Трамп также поднимал вопрос территориальной принадлежности Панамского канала. По его словам, этот канал «важен для нашей страны», но сейчас «им управляет Китай». Доказательств прямого вмешательства КНР в управление каналом Трамп не привел.