Алиев: проект «Перекресток мира» без Азербайджана «не стоит и гроша»

9 января Армения выдвинула 12 предложений Азербайджану по установлению долгосрочного мира. Республике предлагается распустить Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию, «взаимно воздерживаться от обострения», продолжить процесс демаркации границы, заключить мирный договор и реализовать проект «Перекресток мира». Кроме того, Армения предлагает ввести совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня, полностью решить проблему задержанных лиц, работать над выяснением судьбы людей, местонахождение которых неизвестно, отказываться от претензий друг к другу, работать над выполнением положений мирного соглашения, сформировать механизм переговоров о взаимном контроле над оружием, квотах, ограничениях на его применение, обсуждать вопросы, связанные с беженцами из стран, образуя совместный профессиональный экспертный комитет после установления мира.