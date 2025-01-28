Алиев: проект «Перекресток мира» без Азербайджана «не стоит и гроша»
Проект «Перекресток мира», направленный на разблокировку транспортных коммуникаций в Закавказье, без согласования с Азербайджаном «не стоит и гроша». Об этом заявил на совещании президент республики Ильхам Алиев, передает Report.
«Армения выдвинула так называемый проект "Перекресток мира", и сейчас в мире не осталось ни одной страны, которой бы она не представила его. Хотя этот так называемый "проект" без Азербайджана не стоит и гроша», – подчеркнул Алиев.
По его словам, если армянские власти намерены реализовать этот проект, в первую очередь они должны обратиться к Азербайджану, поскольку без согласия страны «это просто клочок бумаги». Условия республики справедливы, основаны на международном праве и на обязательствах Армении, уточнил президент Азербайджана.
9 января Армения выдвинула 12 предложений Азербайджану по установлению долгосрочного мира. Республике предлагается распустить Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию, «взаимно воздерживаться от обострения», продолжить процесс демаркации границы, заключить мирный договор и реализовать проект «Перекресток мира». Кроме того, Армения предлагает ввести совместный механизм расследования нарушений режима прекращения огня, полностью решить проблему задержанных лиц, работать над выяснением судьбы людей, местонахождение которых неизвестно, отказываться от претензий друг к другу, работать над выполнением положений мирного соглашения, сформировать механизм переговоров о взаимном контроле над оружием, квотах, ограничениях на его применение, обсуждать вопросы, связанные с беженцами из стран, образуя совместный профессиональный экспертный комитет после установления мира.
8 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил, что между республикой и Азербайджаном наблюдается прогресс в нормализации отношений. Министр напомнил, что в Ереване ждут ответа Баку на предложения по проекту мирного соглашения и что на 15 из 17 пунктов уже получено согласие.