The Guardian: Украина пострадала от приостановки финансирования со стороны США

По информации издания, от финансовой помощи США Украине зависели различные проекты в стране – программы реабилитации военных ветеранов, независимые СМИ и антикоррупционные инициативы. Их работа остановилась в один момент. Украина не ожидала, что финансирование будет приостановлено полностью – предполагалось, что некоторые программы войдут в список исключений или, по крайней мере, будет период сворачивания.