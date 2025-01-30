The Guardian: Украина пострадала от приостановки финансирования со стороны США
Украина не оправилась от решения президента США Дональда Трампа о приостановке программ финансирования иностранных государств, сообщает The Guardian.
По информации издания, от финансовой помощи США Украине зависели различные проекты в стране – программы реабилитации военных ветеранов, независимые СМИ и антикоррупционные инициативы. Их работа остановилась в один момент. Украина не ожидала, что финансирование будет приостановлено полностью – предполагалось, что некоторые программы войдут в список исключений или, по крайней мере, будет период сворачивания.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны будет уделять приоритетное внимание наиболее важным программам и пытаться покрыть их альтернативными методами финансирования.
25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней.
28 января администрация Трампа приостановила действие программы поддержи украинских беженцев в связи с указом президента Дональда Трампа о защите границ. «В связи с указом от 20 января 2025 г. "Об обеспечении безопасности наших границ" USCIS приостанавливает прием форм I-134A, онлайн-заявок на получение статуса спонсора и деклараций о финансовой поддержке», – говорится в разделе программы «Объединение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U).