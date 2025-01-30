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The Guardian: Украина пострадала от приостановки финансирования со стороны США

Ведомости

Украина не оправилась от решения президента США Дональда Трампа о приостановке программ финансирования иностранных государств, сообщает The Guardian.

По информации издания, от финансовой помощи США Украине зависели различные проекты в стране – программы реабилитации военных ветеранов, независимые СМИ и антикоррупционные инициативы. Их работа остановилась в один момент. Украина не ожидала, что финансирование будет приостановлено полностью – предполагалось, что некоторые программы войдут в список исключений или, по крайней мере, будет период сворачивания.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны будет уделять приоритетное внимание наиболее важным программам и пытаться покрыть их альтернативными методами финансирования.

25 января агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней.

28 января администрация Трампа приостановила действие программы поддержи украинских беженцев в связи с указом президента Дональда Трампа о защите границ. «В связи с указом от 20 января 2025 г. "Об обеспечении безопасности наших границ" USCIS приостанавливает прием форм I-134A, онлайн-заявок на получение статуса спонсора и деклараций о финансовой поддержке», – говорится в разделе программы «Объединение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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