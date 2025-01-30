Администрация Трампа отказалась от пересмотра расходов на федеральные программы

Критики отозванной инициативы Трампа и СМИ утверждают, что реализация подобных планов ставит под угрозу множество соцпрограмм, от которых зависят американцы, включая связанные со здравоохранением, студенческими долгами, продуктами для пенсионеров, школьными обедами для детей из необеспеченных семей. Хотя в отмененном меморандуме OMB уточнялось, что термин «финансирование» не распространяется на индивидуальную помощь. Под ограничения, вероятно, не попали бы Medicare (национальная программа медстрахования для лиц от 65 лет) и программы страхования по старости, в связи с потерей кормильца и инвалидностью (Social Security; OASDI). В тексте отозванного меморандума было уточнение по этому поводу: «Ничто в этом меморандуме не должно подразумевать изменения в льготах Medicare или Social Security». При этом демократы все равно были обеспокоены возможными негативными последствиями вышеуказанных мер для социальной сферы. Сенатор-демократ Пэтти Мюррей заявила, что действия Трампа «нанесут сокрушительный удар» по всей стране.