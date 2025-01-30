Администрация Трампа отказалась от пересмотра расходов на федеральные программы

Администрация Трампа отказалась от пересмотра расходов на федеральные программыСопротивление повестке нового президента США не будет слабеть
Временный глава Административно-бюджетного управления (OMB; контролирует исполнение федерального бюджета) Мэтью Ваета издал меморандум, отменяющий положения предыдущего документа ведомства, предписывавшего федеральным ведомствам определить и проверить все программы федерального финансирования (включая кредиты и гранты) на предмет несоответствия бюджетным приоритетам указов, подписанных Трампом 20 и 24 января. На время проверки им предписывается приостановить «все действия по обязательствам или выплатам» по программам финансирования. Но уже 28 января окружной судья Колумбии Лорен Алихан, назначенная бывшим президентом США Джо Байденом, заблокировала эту инициативу.
По данным Associated Press (AP), через несколько минут после решения Алихан генпрокуроры-демократы из 22 штатов обратились в суды с просьбой заблокировать решение Трампа и в принципе запретить администрации прекращать финансирование федеральных программ. Заморозку выделения федеральных грантов приостановили до 3 февраля, и в ближайшее время суд должен был рассмотреть вопрос об отмене распоряжения в целом. Но так как OMB само отозвало документ, дополнительного судебного вмешательства на этом этапе может не потребоваться.
Критики отозванной инициативы Трампа и СМИ утверждают, что реализация подобных планов ставит под угрозу множество соцпрограмм, от которых зависят американцы, включая связанные со здравоохранением, студенческими долгами, продуктами для пенсионеров, школьными обедами для детей из необеспеченных семей. Хотя в отмененном меморандуме OMB уточнялось, что термин «финансирование» не распространяется на индивидуальную помощь. Под ограничения, вероятно, не попали бы Medicare (национальная программа медстрахования для лиц от 65 лет) и программы страхования по старости, в связи с потерей кормильца и инвалидностью (Social Security; OASDI). В тексте отозванного меморандума было уточнение по этому поводу: «Ничто в этом меморандуме не должно подразумевать изменения в льготах Medicare или Social Security». При этом демократы все равно были обеспокоены возможными негативными последствиями вышеуказанных мер для социальной сферы. Сенатор-демократ Пэтти Мюррей заявила, что действия Трампа «нанесут сокрушительный удар» по всей стране.
Среди программ, подлежавших проверке, в меморандуме были связанные с инклюзивностью (DEI programmes), климатическими преобразованиями и «воук-гендерной идеологией». Под ограничения также могли попасть неправительственные организации.
В меморандуме, в частности, упоминался исполнительный указ президента о переоценке американской помощи другим странам, международным и некоммерческим организациям. По тому президентскому указу, по-видимому, были приостановлены гуманитарные, медиа- и исследовательские проекты Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру, в частности на Украине. По словам главы украинского Института массовой информации Оксаны Романюк, 80% СМИ страны получили финансирование по линии USAID. Стоит уточнить, что ни указ Трампа о приостановке помощи, ни меморандум OMB не перекрыли основные программы выделения военной помощи Киеву.
Между отменой меморандума OMB и конкретно действием президентского указа нет прямой связи, но, по данным AP, за некоторое время до отзыва меморандума госсекретарь Марко Рубио расширил список международных программ, которые продолжат получать финансирование в том числе по линии USAID.
Трамп будет сталкиваться с таким сопротивлением на протяжении всего президентства и иногда, как в случае с меморандумом, ему придется идти на уступки, говорит руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева. Эксперт объясняет, что Трамп не сможет реализовать свои планы по сокращению расходов правительства, но и демократы не смогут его окончательно остановить, так как дело будет решаться в судах. «Для демократов суды остаются одним из инструментов сопротивления Трампу, поэтому его попытки в одностороннем порядке сократить расходы одним махом и прекратить финансирование некоторых программ продолжат сталкиваться с сопротивлением», – резюмировала Журавлева.