Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

FT: «Железный купол» над США будет уничтожать ракеты лазерами из космоса

Ведомости

Концепция системы «Железный купол», которую поручил создать президент США Дональд Трамп, включает лазеры космического базирования. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Издание отмечает, что президент США назвал проект «Железный купол для Америки» в знак уважения к известной израильской системе противовоздушной обороны, однако по своей сути он ближе к программе Рональда Рейгана «Звездные войны», запущенной в 1983 г.

Подписанный указ президента США дает министру обороны Питу Хегсету 60 дней на разработку плана по защите США от атак баллистических, гиперзвуковых и современных крылатых ракет. Предлагаемая Трампом система является всеобъемлющей, чрезвычайно дорогой и отличается по уровню технической сложности от израильской системы «Железный купол», которая защищает только небольшие территории от низколетящих неядерных ракет малой дальности. Инициатива Трампа направлена на перехват межконтинентальных баллистических ракет, которые летят в 100 раз дальше и в семь раз быстрее. Кроме того, США почти в 450 раз больше Израиля.

Инициатива Трампа требует развернуть «перехватчики космического базирования» – сеть спутников, некоторые из которых оснащены лазерами. Затем он призывает разработать еще один слой перехватчиков на меньшей высоте, если лазеры выйдут из строя. Кроме того, требуется «потенциал для поражения ракетных атак до запуска» – другими словами, система, «уничтожающая лучника, а не только стрелу».

Аналитики говорят, что создать герметичный ракетный щит космического базирования практически невозможно.

Эксперт по ракетам из «Ядерного проекта» в Осло Фабиан Хоффманн поясняет: чтобы обнаружить, перехватить и уничтожить баллистические ядерные ракеты во время их так называемой активной фазы – трех-пятиминутного периода перед выходом на орбиту, – потребуются лазерные лучи, эффективные на расстоянии сотен километров. Сейчас такой технологии не существует. Отчасти это объясняется «тепловым цветением», когда энергия лазера нагревает окружающую его атмосферу и снижает мощность луча. Если в почти безвоздушном космическом пространстве этот эффект невелик, то при попадании луча в земную атмосферу он значительно усиливается. Для питания спутников, запускающих лазеры, также потребуются мини-ядерные реакторы или, возможно, продвинутая система солнечных батарей, считают эксперты.

У США уже есть программа наземной противоракетной обороны среднего радиуса действия стоимостью $60 млрд. Она состоит из 44 перехватчиков, размещенных на Аляске и в Калифорнии, которые способны сбивать ракеты дальнего радиуса действия. Но поскольку стоимость каждого из них превышает $50 млн, расширение этой системы на всю территорию США обойдется очень дорого.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных