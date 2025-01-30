FT: «Железный купол» над США будет уничтожать ракеты лазерами из космоса
Концепция системы «Железный купол», которую поручил создать президент США Дональд Трамп, включает лазеры космического базирования. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
Издание отмечает, что президент США назвал проект «Железный купол для Америки» в знак уважения к известной израильской системе противовоздушной обороны, однако по своей сути он ближе к программе Рональда Рейгана «Звездные войны», запущенной в 1983 г.
Подписанный указ президента США дает министру обороны Питу Хегсету 60 дней на разработку плана по защите США от атак баллистических, гиперзвуковых и современных крылатых ракет. Предлагаемая Трампом система является всеобъемлющей, чрезвычайно дорогой и отличается по уровню технической сложности от израильской системы «Железный купол», которая защищает только небольшие территории от низколетящих неядерных ракет малой дальности. Инициатива Трампа направлена на перехват межконтинентальных баллистических ракет, которые летят в 100 раз дальше и в семь раз быстрее. Кроме того, США почти в 450 раз больше Израиля.
Инициатива Трампа требует развернуть «перехватчики космического базирования» – сеть спутников, некоторые из которых оснащены лазерами. Затем он призывает разработать еще один слой перехватчиков на меньшей высоте, если лазеры выйдут из строя. Кроме того, требуется «потенциал для поражения ракетных атак до запуска» – другими словами, система, «уничтожающая лучника, а не только стрелу».
Аналитики говорят, что создать герметичный ракетный щит космического базирования практически невозможно.
Эксперт по ракетам из «Ядерного проекта» в Осло Фабиан Хоффманн поясняет: чтобы обнаружить, перехватить и уничтожить баллистические ядерные ракеты во время их так называемой активной фазы – трех-пятиминутного периода перед выходом на орбиту, – потребуются лазерные лучи, эффективные на расстоянии сотен километров. Сейчас такой технологии не существует. Отчасти это объясняется «тепловым цветением», когда энергия лазера нагревает окружающую его атмосферу и снижает мощность луча. Если в почти безвоздушном космическом пространстве этот эффект невелик, то при попадании луча в земную атмосферу он значительно усиливается. Для питания спутников, запускающих лазеры, также потребуются мини-ядерные реакторы или, возможно, продвинутая система солнечных батарей, считают эксперты.
У США уже есть программа наземной противоракетной обороны среднего радиуса действия стоимостью $60 млрд. Она состоит из 44 перехватчиков, размещенных на Аляске и в Калифорнии, которые способны сбивать ракеты дальнего радиуса действия. Но поскольку стоимость каждого из них превышает $50 млн, расширение этой системы на всю территорию США обойдется очень дорого.