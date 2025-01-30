FT: «Железный купол» над США будет уничтожать ракеты лазерами из космоса

Эксперт по ракетам из «Ядерного проекта» в Осло Фабиан Хоффманн поясняет: чтобы обнаружить, перехватить и уничтожить баллистические ядерные ракеты во время их так называемой активной фазы – трех-пятиминутного периода перед выходом на орбиту, – потребуются лазерные лучи, эффективные на расстоянии сотен километров. Сейчас такой технологии не существует. Отчасти это объясняется «тепловым цветением», когда энергия лазера нагревает окружающую его атмосферу и снижает мощность луча. Если в почти безвоздушном космическом пространстве этот эффект невелик, то при попадании луча в земную атмосферу он значительно усиливается. Для питания спутников, запускающих лазеры, также потребуются мини-ядерные реакторы или, возможно, продвинутая система солнечных батарей, считают эксперты.