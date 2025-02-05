МИД Турции рассчитывает на конкретизацию мирных инициатив по Украине до июня

Спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал решить этот конфликт в течение суток после вступления в должность 20 января 2025 г. После этого он делал еще ряд заявлений о своем желании как можно быстрее уладить кризис на Украине. 22 января президент США призвал Россию к скорейшим переговорам и предупредил, что в ином случае он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны.