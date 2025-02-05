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МИД Турции рассчитывает на конкретизацию мирных инициатив по Украине до июня

Ведомости

Турция рассчитывает, что мирные инициативы по Украине будут конкретизированы до июня. Об этом заявил Anadolu министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

Турция слышит ряд инициатив президента США Дональда Трампа по этому поводу, отметил Фидан. По его мнению, к встрече президентов России Владимира Путина и Трампа необходимо подготовиться. Без подготовки переговоры не будут иметь смысла.

«Думаю, до июня мы увидим конкретные инициативы», – указал Фидан (цитата по «РИА Новости»).

Спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал решить этот конфликт в течение суток после вступления в должность 20 января 2025 г. После этого он делал еще ряд заявлений о своем желании как можно быстрее уладить кризис на Украине. 22 января президент США призвал Россию к скорейшим переговорам и предупредил, что в ином случае он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны.

24 января Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером, если не будет других вариантов. В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока президентом страны является Путин. 8 декабря 2024 г. пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что президенту Украины для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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