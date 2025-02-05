МИД Турции рассчитывает на конкретизацию мирных инициатив по Украине до июня
Турция рассчитывает, что мирные инициативы по Украине будут конкретизированы до июня. Об этом заявил Anadolu министр иностранных дел страны Хакан Фидан.
Турция слышит ряд инициатив президента США Дональда Трампа по этому поводу, отметил Фидан. По его мнению, к встрече президентов России Владимира Путина и Трампа необходимо подготовиться. Без подготовки переговоры не будут иметь смысла.
Спецоперация на Украине длится с 24 февраля 2022 г. Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал решить этот конфликт в течение суток после вступления в должность 20 января 2025 г. После этого он делал еще ряд заявлений о своем желании как можно быстрее уладить кризис на Украине. 22 января президент США призвал Россию к скорейшим переговорам и предупредил, что в ином случае он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны.
24 января Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером, если не будет других вариантов. В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока президентом страны является Путин. 8 декабря 2024 г. пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что президенту Украины для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.