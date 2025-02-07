Кабмин Украины назначил двух новых замминистра обороны

В августе 2023 г. МВД России объявило Мойсюка в розыск по уголовной статье, а также еще двух украинских генералов. Следственный комитет РФ заочно предъявил им обвинение. По данным ведомства, в 2016, 2017, 2019 гг. они были командирами подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, в результате чего тогда погибли и получили ранения более 100 человек.