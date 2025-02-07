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Кабмин Украины назначил двух новых замминистра обороны

Ведомости

Правительство Украины назначило Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина заместителями министра обороны страны. Об этом сообщило минобороны Украины в своем Telegram-канале.

Министр обороны страны Рустем Умеров уточнил, что Мойсюк будет отвечать за развитие и генерацию сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку украинских военных. Чуркин сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии армии страны.

В августе 2023 г. МВД России объявило Мойсюка в розыск по уголовной статье, а также еще двух украинских генералов. Следственный комитет РФ заочно предъявил им обвинение. По данным ведомства, в 2016, 2017, 2019 гг. они были командирами подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, в результате чего тогда погибли и получили ранения более 100 человек.

28 января 2025 г. правительство Украины уволило Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны страны. 24 января Умеров объявил о планах отстранить от работы чиновников, которые провалили закупки оружия для ВСУ. Тогда он говорил, что собирается направить в кабмин представление на увольнение Клименкова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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