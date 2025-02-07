Кабмин Украины назначил двух новых замминистра обороны
Правительство Украины назначило Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина заместителями министра обороны страны. Об этом сообщило минобороны Украины в своем Telegram-канале.
Министр обороны страны Рустем Умеров уточнил, что Мойсюк будет отвечать за развитие и генерацию сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку украинских военных. Чуркин сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии армии страны.
В августе 2023 г. МВД России объявило Мойсюка в розыск по уголовной статье, а также еще двух украинских генералов. Следственный комитет РФ заочно предъявил им обвинение. По данным ведомства, в 2016, 2017, 2019 гг. они были командирами подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, в результате чего тогда погибли и получили ранения более 100 человек.
28 января 2025 г. правительство Украины уволило Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны страны. 24 января Умеров объявил о планах отстранить от работы чиновников, которые провалили закупки оружия для ВСУ. Тогда он говорил, что собирается направить в кабмин представление на увольнение Клименкова.