Кабмин Украины уволил замминистра обороны Клименкова

В декабре 2024 г. министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что если США прекратят военную помощь Украине, то имеющегося оружия стране хватит примерно на шесть месяцев 2025 г. 20 января президент США Дональд Трамп после своей инаугурации подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам будут приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем. Это необходимо для проведения проверки на предмет того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой американской администрации.