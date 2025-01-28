Кабмин Украины уволил замминистра обороны Клименкова
Правительство Украины уволило Дмитрия Клименкова с поста заместителя министра обороны страны. Об этом заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.
«Кабинетом министров Украины уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины», – написал он.
24 января министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил на своей странице в Facebook
В декабре 2024 г. министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что если США прекратят военную помощь Украине, то имеющегося оружия стране хватит примерно на шесть месяцев 2025 г. 20 января президент США Дональд Трамп после своей инаугурации подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам будут приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем. Это необходимо для проведения проверки на предмет того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой американской администрации.