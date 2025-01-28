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Кабмин Украины уволил замминистра обороны Клименкова

Ведомости

Правительство Украины уволило Дмитрия Клименкова с поста заместителя министра обороны страны. Об этом заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

«Кабинетом министров Украины уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины», – написал он.

24 января министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) о планах отстранить от работы чиновников, проваливших закупки оружия для вооруженных сил Украины (ВСУ). Умеров уточнил, что собирается направить в правительство представление на увольнение Клименкова. Кроме того, минобороны Украины не станет продлевать контракт с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

В декабре 2024 г. министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что если США прекратят военную помощь Украине, то имеющегося оружия стране хватит примерно на шесть месяцев 2025 г. 20 января президент США Дональд Трамп после своей инаугурации подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам будут приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем. Это необходимо для проведения проверки на предмет того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой американской администрации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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