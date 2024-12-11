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Глава минфина Украины: без помощи США Киеву хватит оружия до середины 2025 года

Ведомости

Если США прекратят военную помощь Украине, то имеющегося оружия Киеву хватит примерно на шесть месяцев 2025 г. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью испанской газете Pais.

«Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, до первой половины 2025 г.», – сказал глава украинского минфина (цитата по «РИА Новости»).

По словам Марченко, Киеву требуется план по созданию условий для взаимодействия с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

8 декабря администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности. Он включает боеприпасы, беспилотники, а также оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. В начале декабря Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $725 млн. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в него вошли ракеты Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками и для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, беспилотные летательные аппараты и др.

В конце ноября The Wall Street Journal (WSJ) писала, что администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной помощи до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 г.

4 декабря WSJ со ссылкой на источник сообщала, что в 2025 г. Украине потребуется $126 млрд для противостояния армии России на поле боя. При этом члены НАТО на июльском саммите в Вашингтоне договорились о «минимальном базовом финансировании» в следующем году на общую сумму $43,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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