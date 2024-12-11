Глава минфина Украины: без помощи США Киеву хватит оружия до середины 2025 года
Если США прекратят военную помощь Украине, то имеющегося оружия Киеву хватит примерно на шесть месяцев 2025 г. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью испанской газете Pais.
«Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, до первой половины 2025 г.», – сказал глава украинского минфина (цитата по «РИА Новости»).
По словам Марченко, Киеву требуется план по созданию условий для взаимодействия с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.
8 декабря администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности. Он включает боеприпасы, беспилотники, а также оборудование и запчасти для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники. В начале декабря Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $725 млн. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в него вошли ракеты Stinger, боеприпасы для борьбы с беспилотниками и для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, беспилотные летательные аппараты и др.
В конце ноября The Wall Street Journal (WSJ) писала, что администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной помощи до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 г.
4 декабря WSJ со ссылкой на источник сообщала, что в 2025 г. Украине потребуется $126 млрд для противостояния армии России на поле боя. При этом члены НАТО на июльском саммите в Вашингтоне договорились о «минимальном базовом финансировании» в следующем году на общую сумму $43,3 млрд.