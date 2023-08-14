МВД объявило в розыск троих украинских генералов

В конце июля СК России заочно предъявил обвинение бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорю Палагнюку, экс-командующему десантно-штурмовыми войсками Украины Евгению Мойсюку и начальнику объединенного оперативного штаба в зоне операции объединенных сил (ООС) Андрею Ковальчуку. По информации ведомства, в 2016, 2017, 2019 гг. они были командирами подразделений ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, в результате чего тогда погибли и получили ранения свыше 100 человек