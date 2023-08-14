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МВД объявило в розыск троих украинских генералов

Ведомости

МВД объявило в розыск по уголовной статье замглавнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка, а также генерал-майоров Игоря Палагнюка и Андрея Ковальчука, следует из базы МВД.

По какой именно статье они разыскиваются, не уточняется.

В конце июля СК России заочно предъявил обвинение бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорю Палагнюку, экс-командующему десантно-штурмовыми войсками Украины Евгению Мойсюку и начальнику объединенного оперативного штаба в зоне операции объединенных сил (ООС) Андрею Ковальчуку. По информации ведомства, в 2016, 2017, 2019 гг. они были командирами подразделений ВСУ, которые обстреливали населенные пункты ДНР и ЛНР, в результате чего тогда погибли и получили ранения свыше 100 человек

В апреле 2022 г. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение 22 украинским военным в геноциде русскоязычного населения Донбасса, в том числе бывшему министру обороны Степану Полтораку и экс-начальнику генштаба Виктору Муженко. В начале августа СК заочно предъявил обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ, действующему главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко, в результате действий которых получили ранения и погибли более 180 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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