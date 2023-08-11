СК заочно предъявил обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВСУ

В СК уточнили, что среди других последствий от действий Попко – разрушения и повреждения 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса. В ведомстве добавили, что все преступления, совершенные Попко, имели место в период с марта 2016 по август 2019 г.