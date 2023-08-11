СК заочно предъявил обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВСУ
СК России заочно предъявил обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ, действующему главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко по делу о геноциде русскоязычного населения в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«Заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко, который в настоящее время занимает должность главы Киевской городской военной администрации. В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние», – сообщили в ведомстве.
В СК уточнили, что среди других последствий от действий Попко – разрушения и повреждения 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса. В ведомстве добавили, что все преступления, совершенные Попко, имели место в период с марта 2016 по август 2019 г.
Уголовное дело по факту геноцида русскоязычного населения в Донбассе было возбуждено в 2016 г. Помимо Попко, его фигурантами стали бывшие должностные лица минобороны и национальной гвардии Украины, в том числе бывший министр обороны Украины Степан Полторак, экс-начальник генштаба Виктор Муженко, бывший командир украинских сухопутных войск Анатолий Пушняков, а также бывший командующий нацгвардией Юрий Аллеров.
В апреле 2022 г. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение 22 украинским военным в геноциде русскоязычного населения Донбасса, в том числе и бывшим министрам обороны и экс-начальнику генштаба.