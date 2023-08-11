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СК заочно предъявил обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВСУ

Ведомости

СК России заочно предъявил обвинение бывшему командующему сухопутными войсками ВСУ, действующему главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко по делу о геноциде русскоязычного населения в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко, который в настоящее время занимает должность главы Киевской городской военной администрации. В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние», – сообщили в ведомстве.

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В СК уточнили, что среди других последствий от действий Попко – разрушения и повреждения 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса. В ведомстве добавили, что все преступления, совершенные Попко, имели место в период с марта 2016 по август 2019 г.

Уголовное дело по факту геноцида русскоязычного населения в Донбассе было возбуждено в 2016 г. Помимо Попко, его фигурантами стали бывшие должностные лица минобороны и национальной гвардии Украины, в том числе бывший министр обороны Украины Степан Полторак, экс-начальник генштаба Виктор Муженко, бывший командир украинских сухопутных войск Анатолий Пушняков, а также бывший командующий нацгвардией Юрий Аллеров.

В апреле 2022 г. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение 22 украинским военным в геноциде русскоязычного населения Донбасса, в том числе и бывшим министрам обороны и экс-начальнику генштаба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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