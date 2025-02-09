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Захарова: агреман на назначение посла в США все еще не получен

Ведомости

Кандидатура нового посла России в США уже определена, однако агремана от Вашингтона пока нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут «РИА Новости».

«Есть кандидатура, агреман на нее пока не получен», – пояснила Захарова.

Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу 5 октября 2024 г. и вернулся в Москву на следующий день. 10 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что возвращение дипломата не указывает на понижение уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.

7 октября 2024 г. «Ведомости» писали, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол России в Канаде Александр Дарчиев, вероятно, возглавит российское диппредставительство в США.

25 декабря 2024 г. глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США поприветствовали предложенную Россией кандидатуру российского посла в Вашингтоне. 31 января замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что сдвигов в вопросе агремана новому российскому послу в США пока нет, затянувшаяся пауза постепенно приближается к тревожной зоне.

Агреман – предварительное согласие правительства на назначение дипломатического представителя другого государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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