Захарова: агреман на назначение посла в США все еще не получен
Кандидатура нового посла России в США уже определена, однако агремана от Вашингтона пока нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишут «РИА Новости».
«Есть кандидатура, агреман на нее пока не получен», – пояснила Захарова.
Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу 5 октября 2024 г. и вернулся в Москву на следующий день. 10 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что возвращение дипломата не указывает на понижение уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.
7 октября 2024 г. «Ведомости» писали, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол России в Канаде Александр Дарчиев, вероятно, возглавит российское диппредставительство в США.
25 декабря 2024 г. глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США поприветствовали предложенную Россией кандидатуру российского посла в Вашингтоне. 31 января замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что сдвигов в вопросе агремана новому российскому послу в США пока нет, затянувшаяся пауза постепенно приближается к тревожной зоне.
Агреман – предварительное согласие правительства на назначение дипломатического представителя другого государства.