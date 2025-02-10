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Посол РФ Алипов объяснил отказ США от полетов F-35 и F-16 на выставке в Индии

Ведомости

Компании из США отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на предстоящей выставке Aero India 2025 якобы из-за того, что на мероприятии также будет демонстрироваться российский истребитель Су-57Э (экспортный вариант). Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Индии Денис Алипов.

«Как показывает практика, к честной борьбе с нами соперники не готовы. Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16», – сказал дипломат.

Су-57Э разработки и производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) представляет на выставке «Рособоронэкспорт». Обе компании входят в «Ростех». На сайте госкорпорации сообщается, что на сегодня Су-57 − «единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам ПВО». По данным «Ростеха», самолет способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника.

9 февраля замминистра обороны Индии Санджив Кумар говорил, что страна оценивает возможности российского истребителя и ждет его выступления на выставке Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля. Затем индийские вооруженные силы решат, приобретет ли страна этот самолет, уточнил чиновник.

В ноябре прошлого года гендиректор ОАК Вадим Бадеха утверждал, что за Су-57Э «сформировалась очередь» из долгосрочных партнеров России. В «Ростехе» отмечали, что данный истребитель поставляется Воздушно-космическим силам РФ и активно используется в ходе специальной военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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