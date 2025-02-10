Посол РФ Алипов объяснил отказ США от полетов F-35 и F-16 на выставке в Индии

Компании из США отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на предстоящей выставке Aero India 2025 якобы из-за того, что на мероприятии также будет демонстрироваться российский истребитель Су-57Э (экспортный вариант). Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Индии Денис Алипов.