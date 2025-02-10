Посол РФ Алипов объяснил отказ США от полетов F-35 и F-16 на выставке в Индии
Компании из США отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на предстоящей выставке Aero India 2025 якобы из-за того, что на мероприятии также будет демонстрироваться российский истребитель Су-57Э (экспортный вариант). Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Индии Денис Алипов.
«Как показывает практика, к честной борьбе с нами соперники не готовы. Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16», – сказал дипломат.
Су-57Э разработки и производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) представляет на выставке «Рособоронэкспорт». Обе компании входят в «Ростех». На сайте госкорпорации сообщается, что на сегодня Су-57 − «единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам ПВО». По данным «Ростеха», самолет способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника.
9 февраля замминистра обороны Индии Санджив Кумар говорил, что страна оценивает возможности российского истребителя и ждет его выступления на выставке Aero India 2025, которая пройдет с 10 по 14 февраля. Затем индийские вооруженные силы решат, приобретет ли страна этот самолет, уточнил чиновник.
В ноябре прошлого года гендиректор ОАК Вадим Бадеха утверждал, что за Су-57Э «сформировалась очередь» из долгосрочных партнеров России. В «Ростехе» отмечали, что данный истребитель поставляется Воздушно-космическим силам РФ и активно используется в ходе специальной военной операции.