Гендиректор ФГУП «Космическая связь» Волин не видит в России спроса на 5G

Гендиректор ФГУП «Космическая связь» Волин не видит в России спроса на 5GЭксперты и участники рынка пока не определились с экономической моделью для этой технологии
На технологию 5G в России отсутствует спрос, так как «никто не готов за это платить», заявил 30 января 2025 г. генеральный директор ФГУП «Космическая связь», бывший замминистра связи России (2012–2020 гг.) Алексей Волин на форуме «Саммит развития».
В кулуарах форума он уточнил, что в компании проводят все эксперименты по использованию сети, но «пока не видят рынка». По его словам, операторы мобильной связи слабо внедряют 5G, потому что это экономически невыгодно. «Переход на 5G – это огромные инвестиции в инфраструктуру. Если это сделать, то представляете, какой ценник будет?» – подчеркнул Волин.
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