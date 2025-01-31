Гендиректор ФГУП «Космическая связь» Волин не видит в России спроса на 5G

В кулуарах форума он уточнил, что в компании проводят все эксперименты по использованию сети, но «пока не видят рынка». По его словам, операторы мобильной связи слабо внедряют 5G, потому что это экономически невыгодно. «Переход на 5G – это огромные инвестиции в инфраструктуру. Если это сделать, то представляете, какой ценник будет?» – подчеркнул Волин.