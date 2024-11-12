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ОАК: за российским истребителем пятого поколения Су-57 «сформировалась очередь»

Ведомости

За российскими истребителями пятого поколения Су-57 «сформировалась очередь» из долгосрочных партнеров России. Об этом заявил недавно назначенный гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха. Его слова привели в Telegram-канале «Ростеха».

«Долгое время Су-57 вызывает законный интерес со стороны наших долгосрочных партнеров. Можно сказать, что уже сформировалась очередь за этим самолетом», – сказал он.

В «Ростехе» добавили, что Су-57 поставляется Воздушно-космическим силам (ВКС) России и активно применяется в зоне боевых действий на Украине.

12 ноября на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае был представлен экспортный вариант российского истребителя Су-57. Пилотировал самолет заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. По заявлению «Ростеха», самолет по ряду характеристик «не имеет равных среди зарубежных одноклассников пятого поколения».

11 ноября «Ростех» сообщил о передаче очередной партии истребителей Су-57 и Су-35С ВКС России. До конца 2024 г. в армию будут поставлены и другие партии Су-57 и Су-35С, самолеты находятся на разных этапах производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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