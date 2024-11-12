ОАК: за российским истребителем пятого поколения Су-57 «сформировалась очередь»
За российскими истребителями пятого поколения Су-57 «сформировалась очередь» из долгосрочных партнеров России. Об этом заявил недавно назначенный гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха. Его слова привели в Telegram-канале «Ростеха».
«Долгое время Су-57 вызывает законный интерес со стороны наших долгосрочных партнеров. Можно сказать, что уже сформировалась очередь за этим самолетом», – сказал он.
В «Ростехе» добавили, что Су-57 поставляется Воздушно-космическим силам (ВКС) России и активно применяется в зоне боевых действий на Украине.
12 ноября на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае был представлен экспортный вариант российского истребителя Су-57. Пилотировал самолет заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. По заявлению «Ростеха», самолет по ряду характеристик «не имеет равных среди зарубежных одноклассников пятого поколения».
11 ноября «Ростех» сообщил о передаче очередной партии истребителей Су-57 и Су-35С ВКС России. До конца 2024 г. в армию будут поставлены и другие партии Су-57 и Су-35С, самолеты находятся на разных этапах производства.