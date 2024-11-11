Ростех передал Минобороны партию самолетов Су-57 и Су-35С

По данным госкорпорации, самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что на данный момент Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, подтвердившим свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. По его словам, самолет «отличается высокой живучестью», так как он малозаметен и имеет современный бортовой комплекс обороны. С учетом опыта применения машина совершенствуется, а производственные мощности по ее выпуску расширяются.