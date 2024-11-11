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Ростех передал Минобороны партию самолетов Су-57 и Су-35С

Ведомости

Объединенная авиастроительная компания (ОАК, входит в «Ростех») передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России очередную партию истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщается в Telegram-канале Ростеха.

По данным госкорпорации, самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что на данный момент Су-57 является единственным истребителем пятого поколения, подтвердившим свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения. По его словам, самолет «отличается высокой живучестью», так как он малозаметен и имеет современный бортовой комплекс обороны. С учетом опыта применения машина совершенствуется, а производственные мощности по ее выпуску расширяются.

До конца 2024 г. в армию будут поставлены очередные партии Су-57 и Су-35С, самолеты находятся на разных этапах производства.

Первая демонстрация за рубежом истребителя пятого поколения Су-57 состоится в авиасалоне Airshow China 2024 в китайском Чжухае. Авиасалон планирует посетить секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, который будет находиться в КНР с рабочим визитом с 11 по 14 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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