Кремль не владеет информацией о прилете в РФ соратника Трампа Стива Уиткоффа
Никакой информации о прилете в Москву Стива Уиткоффа, ближайшего соратника президента США Дональда Трампа, нет. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Кроме того, никаких контактов не планируется, подчеркнул Песков. При этом он отметил, что «по линии разных ведомств у нас контакты осуществляются».
Более того, по словам Пескова, они «интенсифицировались», но по урегулированию вопроса по Украине «ничего нет».
Трамп в интервью Fox News заявил, что США достигли огромного прогресса в работе по урегулированию конфликта на Украине.
Кроме того, он заявил, что провел телефонный разговор с Путиным о ситуации на Украине. Трамп не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали президенты России и США, но подчеркнул, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя.