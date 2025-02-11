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Кремль не владеет информацией о прилете в РФ соратника Трампа Стива Уиткоффа

Ведомости

Никакой информации о прилете в Москву Стива Уиткоффа, ближайшего соратника президента США Дональда Трампа, нет. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кроме того, никаких контактов не планируется, подчеркнул Песков. При этом он отметил, что «по линии разных ведомств у нас контакты осуществляются».

Более того, по словам Пескова, они «интенсифицировались», но по урегулированию вопроса по Украине «ничего нет».

Трамп в интервью Fox News заявил, что США достигли огромного прогресса в работе по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, он заявил, что провел телефонный разговор с Путиным о ситуации на Украине. Трамп не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали президенты России и США, но подчеркнул, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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