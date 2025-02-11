Путин обсудит с кабмином итоги диспансеризации в 2024 году

Предыдущая встреча президента с членами правительства состоялась 22 января. В ходе встречи Путин поручил довести индексацию пенсий до уровня фактической инфляции за прошлый год, которая, по данным Росстата, составила 9,5%. Глава государства также поручил провести дополнительную индексацию военных пенсий – за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца.