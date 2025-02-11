Путин обсудит с кабмином итоги диспансеризации в 2024 году
Президент РФ Владимир Путин 12 февраля проведет встречу с членами правительства в формате видеоконференции, где главной темой станет обсуждение итогов диспансеризации 2024 г., сообщается в Telegram-канале Кремля.
Ожидается, что в ходе встречи с докладом выступят министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Продолжительная и активная жизнь» Станислав Воскресенский и руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"» Михаил Кузнецов.
Участники встречи также обсудят другие оперативные вопросы.
Предыдущая встреча президента с членами правительства состоялась 22 января. В ходе встречи Путин поручил довести индексацию пенсий до уровня фактической инфляции за прошлый год, которая, по данным Росстата, составила 9,5%. Глава государства также поручил провести дополнительную индексацию военных пенсий – за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца.