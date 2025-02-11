Папа римский осудил миграционную политику США

Папа римский призвал американских епископов не поддаваться позициям, которые «дискриминируют и причиняют ненужные страдания нашим братьям и сестрам – мигрантам и беженцам». По его словам, необходимо признать право нации защищать себя и обеспечивать безопасность общества от тех, кто совершил серьезные преступления, находясь в стране или до прибытия в нее. При этом акт депортации людей, покинувших свою страну по причинам крайней нищеты, отсутствия безопасности, эксплуатации, преследования или серьезного ухудшения окружающей среды, наносит ущерб достоинству людей и делает их особенно уязвимыми.