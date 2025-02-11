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Папа римский осудил миграционную политику США

Ведомости

Папа римский Франциск осудил миграционную политику президента США Дональда Трампа. Послание понтифика опубликовано на сайте Святого престола.

Папа римский призвал американских епископов не поддаваться позициям, которые «дискриминируют и причиняют ненужные страдания нашим братьям и сестрам – мигрантам и беженцам». По его словам, необходимо признать право нации защищать себя и обеспечивать безопасность общества от тех, кто совершил серьезные преступления, находясь в стране или до прибытия в нее. При этом акт депортации людей, покинувших свою страну по причинам крайней нищеты, отсутствия безопасности, эксплуатации, преследования или серьезного ухудшения окружающей среды, наносит ущерб достоинству людей и делает их особенно уязвимыми.

«То, что строится на основе силы, а не на истине о равном достоинстве каждого человека, плохо начинается и плохо закончится», – предупредил понтифик.

В первый день на посту президента 20 января Трамп подписал несколько указов об ужесточении миграционной политики. По данным Института миграционной политики США, число нелегальных мигрантов в стране достигает 11 млн человек, из которых 5,3 млн – из Мексики, 741 000 – из Сальвадора, 724 000 – из Гватемалы, 553 000 – из Индии, 490 000 – из Гондураса. Washington Post писала, что у иммиграционной и таможенной полиции США есть дела 7,8 млн человек, которые потенциально могут быть депортированы.

30 января президент США поручил Пентагону и министерству внутренней безопасности принять меры для расширения центра по работе с мигрантами на базе в Гуантанамо до полной вместимости и обеспечить дополнительные места для содержания под стражей самых опасных преступников из числа иностранцев, находящихся в стране незаконно. Целями документа назывались остановка вторжения на границе, ликвидация преступных картелей и восстановление национального суверенитета страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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