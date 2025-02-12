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Лавров: решение обнародовать договоренности по Фогелю приняли власти США

Ведомости

Власти США решили обнародовать факт освобождения экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, осужденного в РФ по делу о контрабанде наркотиков, но Россия хотела бы придерживаться договоренностей о конфиденциальности. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать о том, что контакты есть, они продолжаются. Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что для эффективной дипломатии российская сторона предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности.

В июне 2022 г. учитель англо-американской школы при посольстве США Марк Фогель был приговорен в России к 14 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Он был задержан в августе 2021 г. в «Шереметьево» с 17 г марихуаны в багаже. Его защита настаивала, что марихуана была выписана как медицинский препарат.

11 февраля советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Россия освободила Фогеля. В обмен на него будет отпущен гражданин РФ, который сейчас содержится в местах лишения свободы в США, заявил Песков. Представитель Кремля не стал уточнять, о ком именно идет речь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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