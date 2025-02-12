Лавров: решение обнародовать договоренности по Фогелю приняли власти США

«Дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать о том, что контакты есть, они продолжаются. Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», – сказал Лавров.