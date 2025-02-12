Лавров: решение обнародовать договоренности по Фогелю приняли власти США
Власти США решили обнародовать факт освобождения экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, осужденного в РФ по делу о контрабанде наркотиков, но Россия хотела бы придерживаться договоренностей о конфиденциальности. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать о том, что контакты есть, они продолжаются. Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что для эффективной дипломатии российская сторона предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности.
В июне 2022 г. учитель англо-американской школы при посольстве США Марк Фогель был приговорен в России к 14 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Он был задержан в августе 2021 г. в «Шереметьево» с 17 г марихуаны в багаже. Его защита настаивала, что марихуана была выписана как медицинский препарат.
11 февраля советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Россия освободила Фогеля. В обмен на него будет отпущен гражданин РФ, который сейчас содержится в местах лишения свободы в США, заявил Песков. Представитель Кремля не стал уточнять, о ком именно идет речь.