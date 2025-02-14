«Исламский джихад» освободит российского заложника Труфанова 15 февраля

10 февраля представитель «Хамаса» Абу Убейда объявил, что группировка отложила запланированный на 15 февраля обмен пленными из-за «нарушения Израилем соглашения» по Газе. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением боев в анклаве, в случае если группировка не вернет девять заложников, которые были оговорены в рамках сделки о перемирии.