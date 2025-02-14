«Исламский джихад» освободит российского заложника Труфанова 15 февраля
Группировка «Сарая аль-Кудс», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад», объявила о планах освободить гражданина России и Израиля Александра Труфанова 15 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.
Труфанов удерживается боевиками в секторе Газа с 7 октября 2023 г.
Посол Израиля в Москве Симона Гальперин 13 февраля заявила, что еврейскому государству известно, что Труфанов жив. Дипломат добавила, что заложника должны освободить на первом этапе соглашения между Израилем и палестинской группировкой «Хамас».
10 февраля представитель «Хамаса» Абу Убейда объявил, что группировка отложила запланированный на 15 февраля обмен пленными из-за «нарушения Израилем соглашения» по Газе. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением боев в анклаве, в случае если группировка не вернет девять заложников, которые были оговорены в рамках сделки о перемирии.
13 февраля The Jerusalem Post сообщала, что «Хамас» достиг соглашения с египетскими посредниками по сохранению договоренностей с Израилем о режиме прекращения огня и освобождению заложников в их первоначальной форме в обмен на гуманитарную помощь и топливо.