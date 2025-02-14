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«Исламский джихад» освободит российского заложника Труфанова 15 февраля

Ведомости

Группировка «Сарая аль-Кудс», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения «Исламский джихад», объявила о планах освободить гражданина России и Израиля Александра Труфанова 15 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

Труфанов удерживается боевиками в секторе Газа с 7 октября 2023 г.

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин 13 февраля заявила, что еврейскому государству известно, что Труфанов жив. Дипломат добавила, что заложника должны освободить на первом этапе соглашения между Израилем и палестинской группировкой «Хамас».

10 февраля представитель «Хамаса» Абу Убейда объявил, что группировка отложила запланированный на 15 февраля обмен пленными из-за «нарушения Израилем соглашения» по Газе. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил возобновлением боев в анклаве, в случае если группировка не вернет девять заложников, которые были оговорены в рамках сделки о перемирии.

13 февраля The Jerusalem Post сообщала, что «Хамас» достиг соглашения с египетскими посредниками по сохранению договоренностей с Израилем о режиме прекращения огня и освобождению заложников в их первоначальной форме в обмен на гуманитарную помощь и топливо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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