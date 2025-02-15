Генсек НАТО призвал Европу перестать жаловаться из-за переговоров по Украине

«И моим европейским друзьям я бы сказал: вступайте в дискуссии, не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи. Увеличьте расходы, обеспечьте, что военная подготовка и поставки оружия Украине продолжаются, но также предлагайте конкретные идеи. Как, например, могут выглядеть гарантии безопасности», – сказал Рютте (цитата по «РИА Новости»).