Генсек НАТО призвал Европу перестать жаловаться из-за переговоров по Украине
Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейцев перестать жаловаться на ситуацию с переговорами по украинскому конфликту и выступить вместо этого с конкретными мирными предложениями и увеличить расходы на оборону. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
«И моим европейским друзьям я бы сказал: вступайте в дискуссии, не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи. Увеличьте расходы, обеспечьте, что военная подготовка и поставки оружия Украине продолжаются, но также предлагайте конкретные идеи. Как, например, могут выглядеть гарантии безопасности», – сказал Рютте (цитата по «РИА Новости»).
Генсек НАТО также назвал «философской» речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на конференции в Мюнхене. Вэнс, как отметил Рютте, подчеркнул в своих словах единство США и Европы. Генсек альянса добавил также, что понимает недовольство США из-за их более высоких расходов на оборону, чем у других членов блока. Рютте призвал Европу «повзрослеть» и позаботиться о своей собственной ответственности, пишет «РБК -Украина».
Страны Европейского союза не смогут защитить себя без помощи США, заявил в начале февраля генеральный секретарь НАТО на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Рютте также говорил, что фронт на Украине движется в «неправильном» направлении и задача НАТО состоит в том, чтобы российская армия не достигла своих целей.