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Генсек НАТО призвал Европу перестать жаловаться из-за переговоров по Украине

Ведомости

Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейцев перестать жаловаться на ситуацию с переговорами по украинскому конфликту и выступить вместо этого с конкретными мирными предложениями и увеличить расходы на оборону. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«И моим европейским друзьям я бы сказал: вступайте в дискуссии, не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи. Увеличьте расходы, обеспечьте, что военная подготовка и поставки оружия Украине продолжаются, но также предлагайте конкретные идеи. Как, например, могут выглядеть гарантии безопасности», – сказал Рютте (цитата по «РИА Новости»).

Генсек НАТО также назвал «философской» речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на конференции в Мюнхене. Вэнс, как отметил Рютте, подчеркнул в своих словах единство США и Европы. Генсек альянса добавил также, что понимает недовольство США из-за их более высоких расходов на оборону, чем у других членов блока. Рютте призвал Европу «повзрослеть» и позаботиться о своей собственной ответственности, пишет «РБК -Украина».

Страны Европейского союза не смогут защитить себя без помощи США, заявил в начале февраля генеральный секретарь НАТО на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Рютте также говорил, что фронт на Украине движется в «неправильном» направлении и задача НАТО состоит в том, чтобы российская армия не достигла своих целей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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