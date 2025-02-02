Генсек НАТО выразил озабоченность из-за смещения украинского фронта на запад
Фронт на Украине движется в «неправильном» направлении, и задача НАТО состоит в том, чтобы российская армия не достигла своих целей, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild.
«Фронт движется в неправильном направлении... наша задача – сделать так, чтобы они [ВС России] никогда не достигли своих целей», – сказал он.
Рютте добавил, что Украина «не проигрывает», и необходимо поддержать ее в «достижении позиции силы».
Он также призвал союзников предоставить Киеву необходимые системы вооружения, назвав в этом вопросе США и Германию «номером один» и «номером два». Немцы, указал Рютте, многое сделали верно с начала боевых действий на Украине, но с учетом масштабов экономики страны «мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше». Генсек НАТО выразил уверенность, что ФРГ придется наращивать производство и увеличить военные расходы. Кроме того, по его мнению, в ближайшие месяцы этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах. «Я говорю вам очень ясно: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны», – сказал Рютте.
Провал Киева обойдется НАТО в дополнительные триллионы долларов, заявил в январе генсек НАТО на полях Всемирного экономического форума в Давосе. До этого Рютте выступил против мирных переговоров по Украине без участия России.