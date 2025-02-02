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Генсек НАТО выразил озабоченность из-за смещения украинского фронта на запад

Ведомости

Фронт на Украине движется в «неправильном» направлении, и задача НАТО состоит в том, чтобы российская армия не достигла своих целей, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild.

«Фронт движется в неправильном направлении... наша задача – сделать так, чтобы они [ВС России] никогда не достигли своих целей», – сказал он.

Рютте добавил, что Украина «не проигрывает», и необходимо поддержать ее в «достижении позиции силы».

Он также призвал союзников предоставить Киеву необходимые системы вооружения, назвав в этом вопросе США и Германию «номером один» и «номером два». Немцы, указал Рютте, многое сделали верно с начала боевых действий на Украине, но с учетом масштабов экономики страны «мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше». Генсек НАТО выразил уверенность, что ФРГ придется наращивать производство и увеличить военные расходы. Кроме того, по его мнению, в ближайшие месяцы этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах. «Я говорю вам очень ясно: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны», – сказал Рютте.

Провал Киева обойдется НАТО в дополнительные триллионы долларов, заявил в январе генсек НАТО на полях Всемирного экономического форума в Давосе. До этого Рютте выступил против мирных переговоров по Украине без участия России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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