Генсек НАТО выразил озабоченность из-за смещения украинского фронта на запад

Он также призвал союзников предоставить Киеву необходимые системы вооружения, назвав в этом вопросе США и Германию «номером один» и «номером два». Немцы, указал Рютте, многое сделали верно с начала боевых действий на Украине, но с учетом масштабов экономики страны «мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше». Генсек НАТО выразил уверенность, что ФРГ придется наращивать производство и увеличить военные расходы. Кроме того, по его мнению, в ближайшие месяцы этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах. «Я говорю вам очень ясно: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны», – сказал Рютте.