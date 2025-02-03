Рютте: ЕС не сможет защитить себя без помощи США
Страны Европейского союза (ЕС) не смогут защитить себя без помощи США, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«Европейская оборона без США не может существовать по многим причинам», – сказал он (цитата по ТАСС). При этом причины названы не были.
Рютте привел в пример конфликт на Украине, назвав его «геополитическим вопросом». По его словам, только ЕС и США смогут защищать общую территорию. «Лучшее решение – оставаться едиными. И я знаю, что в Белом доме все еще думают так же», – сказал генсек НАТО.
3 февраля сообщалось, что лидеры ЕС планируют встретиться для обсуждения того, как вести себя с президентом США Дональдом Трампом после его решения ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Председатель Европейского совета Антониу Кошта уточнил, что собрание не является официальным саммитом, разговор будет нацелен на открытое обсуждение без принятия каких-либо решений.
«Европе необходимо взять на себя большую ответственность за собственную оборону», – написал Кошта в письме лидерам стран ЕС.
29 января Bloomberg сообщал, что глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кайя Каллас и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на Россию для завершения украинского конфликта.