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Рютте: ЕС не сможет защитить себя без помощи США

Ведомости

Страны Европейского союза (ЕС) не смогут защитить себя без помощи США, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Европейская оборона без США не может существовать по многим причинам», – сказал он (цитата по ТАСС). При этом причины названы не были.

Рютте привел в пример конфликт на Украине, назвав его «геополитическим вопросом». По его словам, только ЕС и США смогут защищать общую территорию. «Лучшее решение – оставаться едиными. И я знаю, что в Белом доме все еще думают так же», – сказал генсек НАТО.

3 февраля сообщалось, что лидеры ЕС планируют встретиться для обсуждения того, как вести себя с президентом США Дональдом Трампом после его решения ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Председатель Европейского совета Антониу Кошта уточнил, что собрание не является официальным саммитом, разговор будет нацелен на открытое обсуждение без принятия каких-либо решений.

«Европе необходимо взять на себя большую ответственность за собственную оборону», – написал Кошта в письме лидерам стран ЕС.

29 января Bloomberg сообщал, что глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кайя Каллас и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров договорились о необходимости продолжать оказывать максимальное давление на Россию для завершения украинского конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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