Рютте: ЕС не сможет защитить себя без помощи США

3 февраля сообщалось, что лидеры ЕС планируют встретиться для обсуждения того, как вести себя с президентом США Дональдом Трампом после его решения ввести пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Председатель Европейского совета Антониу Кошта уточнил, что собрание не является официальным саммитом, разговор будет нацелен на открытое обсуждение без принятия каких-либо решений.