Песков: выбор переговорщиков по Украине будет зависеть от Путина

19 февраля Песков рассказал, что представителя по Украине от российской стороны на переговорах с США представит президент России. «Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами. После того как американская сторона даст своего человека, в зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави», – сказал он.