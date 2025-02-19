Песков: выбор переговорщиков по Украине будет зависеть от Путина
Решение о том, кто будет принимать участие в переговорах по Украине от российской стороны, зависит от решения президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, может ли Путин назначить переговорщиком своего помощника Владимира Мединского.
19 февраля Песков рассказал, что представителя по Украине от российской стороны на переговорах с США представит президент России. «Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами. После того как американская сторона даст своего человека, в зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави», – сказал он.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа, с небольшим перерывом.
На переговорах не была определена дата встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, но Уолтц после завершения встречи отметил, что Трамп намерен действовать «очень быстро» в рамках обсуждения ситуации на Украине.