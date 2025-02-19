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Кремль: Путин назначит представителя по Украине на переговорах с США

Ведомости

Представителя по Украине от российской стороны на переговорах с США представит президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами. После того, как американская сторона даст своего человека, в зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави», – сказал он.

На вопрос о том, кого Россия хотела бы видеть в качестве представителя с украинской стороны, Песков ответил, что это решение должен принимать Киев.

18 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров с американской делегацией сообщил, что Вашингтон выбрал спецпосланника президента США по Украине и России Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией по российско-украинскому конфликту.

Российско-американские переговоры состоялись в саудовском Эр-Рияде 18 февраля. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа, с небольшим перерывом.

Дмитриев сообщил, что диалог был уважительным и позитивным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители России и США позитивно оценили завершившиеся двусторонние переговоры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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