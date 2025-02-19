Кремль: Путин назначит представителя по Украине на переговорах с США
Представителя по Украине от российской стороны на переговорах с США представит президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами. После того, как американская сторона даст своего человека, в зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави», – сказал он.
На вопрос о том, кого Россия хотела бы видеть в качестве представителя с украинской стороны, Песков ответил, что это решение должен принимать Киев.
18 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров с американской делегацией сообщил, что Вашингтон выбрал спецпосланника президента США по Украине и России Кита Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией по российско-украинскому конфликту.
Российско-американские переговоры состоялись в саудовском Эр-Рияде 18 февраля. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа, с небольшим перерывом.