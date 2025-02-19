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Песков: РФ и США обменялись мнениями по вопросу президентских выборов на Украине

Ведомости

Россия и США обсудили вопрос президентских выборов на Украине перед подписанием соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет, конечно же, не может быть принято в Москве и в Вашингтоне. Есть определенный обмен мнений на этот счет, но дальше этого это не может заходить», – сказал он.

1 февраля спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон хотел бы добиться возможного проведения на Украине выборов ее президента и парламента, которые было решено отложить из-за действующего с 24 февраля 2022 г. в стране военного положения.

Келлог допустил такую возможность уже в 2025 г., особенно если между Москвой и Киевом будет достигнуто соглашение о перемирии в ближайшие месяцы. Он также отметил, что в большинстве демократических стран выборы проводятся и в период боевых действий.

Политолог Малек Дудаков говорил «Ведомостям», что республиканцы еще с осени 2023 г. активно продвигают тему необходимости провести на Украине выборы президента и Рады, о чем сначала говорил во время своих поездок в Киев сенатор Линдси Грэм. Республиканцы также пытались грозить блокировкой очередного транша помощи, требуя провести выборы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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