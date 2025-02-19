Песков: РФ и США обменялись мнениями по вопросу президентских выборов на Украине
Россия и США обсудили вопрос президентских выборов на Украине перед подписанием соглашения о прекращении огня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких решений на этот счет, конечно же, не может быть принято в Москве и в Вашингтоне. Есть определенный обмен мнений на этот счет, но дальше этого это не может заходить», – сказал он.
1 февраля спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Вашингтон хотел бы добиться возможного проведения на Украине выборов ее президента и парламента, которые было решено отложить из-за действующего с 24 февраля 2022 г. в стране военного положения.
Келлог допустил такую возможность уже в 2025 г., особенно если между Москвой и Киевом будет достигнуто соглашение о перемирии в ближайшие месяцы. Он также отметил, что в большинстве демократических стран выборы проводятся и в период боевых действий.
Политолог Малек Дудаков говорил «Ведомостям», что республиканцы еще с осени 2023 г. активно продвигают тему необходимости провести на Украине выборы президента и Рады, о чем сначала говорил во время своих поездок в Киев сенатор Линдси Грэм. Республиканцы также пытались грозить блокировкой очередного транша помощи, требуя провести выборы.