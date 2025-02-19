Шольц призвал ЕС внести вклад в обеспечение мира на Украине
В связи с переговорами России и США в Эр-Рияде канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз (ЕС) должен внести свой вклад в обеспечение мира на Украине. Слова канцлера передает немецкое издание Tagesschau.
Шольц также заявил, что решение по урегулированию конфликта не должно приниматься в обход Украины. По мнению политика, Украина должна решить сама, на каких условиях она готова обеспечить прекращение огня.
«Это суверенное, демократическое государство [Украина], для которого мы открыли путь в Европейский союз», – заявил Шольц.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа с небольшим перерывом.