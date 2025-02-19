Путин: реакция Киева на отсутствие страны за столом переговоров неуместна
Президент РФ Владимир Путин заявил, что реакция Киева на отсутствие представителей Украины за столом переговоров России и США неуместна, передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что у России и США есть вопросы для двустороннего обсуждения. Например, странам предстоит решить вопрос о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок которого истечет в 2026 г.
«Зачем тут истерика? Истерика неуместна», – заявил Путин.
19 февраля Путин заявил, что Украина, как и Россия, будет участвовать в переговорном процессе с США по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что это условие обсуждалось еще при телефонных переговорах с президентом США Дональдом Трампом.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На встрече российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил о намерении посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Он сказал, что не планирует встречаться с представителями России или США. По словам Зеленского, власти Украины не были осведомлены о предстоящих переговорах и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия.