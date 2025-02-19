Путин: реакция Киева на отсутствие страны за столом переговоров неуместна

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля находился в Объединенных Арабских Эмиратах, где заявил о намерении посетить Саудовскую Аравию и Турцию. Он сказал, что не планирует встречаться с представителями России или США. По словам Зеленского, власти Украины не были осведомлены о предстоящих переговорах и не будут признавать любые договоренности по мирному урегулированию, заключенные без их участия.