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Путин поздравил три бригады и полк с присвоением почетного наименования

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 54-й гвардейской ордена Красной Звезды бригады управления, 92-й гвардейской ракетной ордена Кутузова бригады и 200-й гвардейской артиллерийской бригады с присвоением почетного наименования «гвардейская». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Умелые и решительные действия личного состава бригады управления в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в поздравлении главы государства.

Путин также поздравил командование и личный состав 27-го артиллерийского полка с присвоением ему почетного наименования «гвардейский». Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут продолжать хранить верность Присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан.

Указы президента вступили в силу со дня подписания, 21 февраля. В этот день Путин также присвоил 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование «Курская».

В июне 2024 г. почетное наименование «гвардейский» было присвоено 568-му зенитному ракетному краснознаменному полку «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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