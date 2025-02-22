Путин поздравил три бригады и полк с присвоением почетного наименования

Путин также поздравил командование и личный состав 27-го артиллерийского полка с присвоением ему почетного наименования «гвардейский». Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут продолжать хранить верность Присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан.