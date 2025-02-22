Путин поздравил три бригады и полк с присвоением почетного наименования
Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 54-й гвардейской ордена Красной Звезды бригады управления, 92-й гвардейской ракетной ордена Кутузова бригады и 200-й гвардейской артиллерийской бригады с присвоением почетного наименования «гвардейская». Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Умелые и решительные действия личного состава бригады управления в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в поздравлении главы государства.
Путин также поздравил командование и личный состав 27-го артиллерийского полка с присвоением ему почетного наименования «гвардейский». Президент выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут продолжать хранить верность Присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан.
Указы президента вступили в силу со дня подписания, 21 февраля. В этот день Путин также присвоил 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование «Курская».
В июне 2024 г. почетное наименование «гвардейский» было присвоено 568-му зенитному ракетному краснознаменному полку «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».