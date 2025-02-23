The Economist со ссылкой на источники в дипломатических кругах 20 февраля писала, что украинские элиты опасаются, что президент США Трамп хочет не столько проведения президентских выборов в республике, сколько избавиться от лидера страны Зеленского. Опрос The Economist также показал, что, хотя Зеленский и остается самым популярным политиком республики на данный момент, он проиграет на будущих выборах с перевесом от 30 до 65% экс-главнокомандующему вооруженными силами Украины, а ныне послу в Лондоне Валерию Залужному.