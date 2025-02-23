Milliyet: Зеленский находится в позиции цугцванга при власти Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский находится в позиции цугцванга при власти президента США Дональда Трампа. Об этом пишет журналист Эге Догач Эрдоган для турецкой газеты Milliyet.
Цугцванг – положение в шахматах, при котором любой ход ведет к ухудшению позиции. «Зеленский оказался в такой безвыходной ситуации после президентства Трампа», – уточняет издание. В том числе американский лидер требует от Киева заключения соглашения по редкоземельным металлам Украины, а также «заключения мира на условиях России», при котором Украина потеряет часть своих территорий.
«Зеленскому пришлось выбирать между возможной потерей территорий в результате мира на условиях [президента РФ Владимира] Путина и подчинением своего будущего американской гегемонии», – пишет Milliyet.
The Economist со ссылкой на источники в дипломатических кругах 20 февраля писала, что украинские элиты опасаются, что президент США Трамп хочет не столько проведения президентских выборов в республике, сколько избавиться от лидера страны Зеленского. Опрос The Economist также показал, что, хотя Зеленский и остается самым популярным политиком республики на данный момент, он проиграет на будущих выборах с перевесом от 30 до 65% экс-главнокомандующему вооруженными силами Украины, а ныне послу в Лондоне Валерию Залужному.
21 февраля Трамп заявил о неважности Зеленского в контексте переговоров с Россией. Он заявлял, что Россию можно было бы отговорить от участия в конфликте, но экс-президент США Джо Байден и Зеленский говорили «неправильные вещи». До этого, 19 февраля, Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране.