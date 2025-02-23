Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Milliyet: Зеленский находится в позиции цугцванга при власти Трампа

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский находится в позиции цугцванга при власти президента США Дональда Трампа. Об этом пишет журналист Эге Догач Эрдоган для турецкой газеты Milliyet.

Цугцванг – положение в шахматах, при котором любой ход ведет к ухудшению позиции. «Зеленский оказался в такой безвыходной ситуации после президентства Трампа», – уточняет издание. В том числе американский лидер требует от Киева заключения соглашения по редкоземельным металлам Украины, а также «заключения мира на условиях России», при котором Украина потеряет часть своих территорий.

«Зеленскому пришлось выбирать между возможной потерей территорий в результате мира на условиях [президента РФ Владимира] Путина и подчинением своего будущего американской гегемонии», – пишет Milliyet.

The Economist со ссылкой на источники в дипломатических кругах 20 февраля писала, что украинские элиты опасаются, что президент США Трамп хочет не столько проведения президентских выборов в республике, сколько избавиться от лидера страны Зеленского. Опрос The Economist также показал, что, хотя Зеленский и остается самым популярным политиком республики на данный момент, он проиграет на будущих выборах с перевесом от 30 до 65% экс-главнокомандующему вооруженными силами Украины, а ныне послу в Лондоне Валерию Залужному.

21 февраля Трамп заявил о неважности Зеленского в контексте переговоров с Россией. Он заявлял, что Россию можно было бы отговорить от участия в конфликте, но экс-президент США Джо Байден и Зеленский говорили «неправильные вещи». До этого, 19 февраля, Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных