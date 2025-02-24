Австралия ввела крупнейший пакет антироссийских санкций
Правительство Австралии установило дополнительные финансовые санкции против 70 граждан РФ и 79 российских организаций. Это стало самым крупным пакетом санкций с 2022 г., говорится в сообщении на сайте премьер-министра Энтони Альбанезе.
«Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные адресные финансовые санкции и запретило въезд в страну 70 лицам, а также ввело адресные финансовые санкции в отношении 79 организаций. Это самый крупный пакет санкций, введенных Австралией с февраля 2022 г.», – говорится в сообщении.
Уточняется, что новые санкции, в частности, затронули министров, судей и прокуроров, а также физических и юрлиц, «участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей». Ограничения также были введены в отношении оборонного, транспортного и финансового секторов РФ.
Австралия присоединилась к санкциям США и Европы после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. 24 февраля 2024 г. министр иностранных дел Австралии Пенни Вон объявляла, что власти страны ввели санкции в отношении против 50 человек и почти 40 организаций из России. В ноябре 2023 г. Австралия ввела запрет на поставку в РФ ряда товаров, включая ядерные реакторы, запчасти, звукозаписывающие устройства и инструменты для бурения. В общей сложности Австралия ввела свыше 1400 санкций в качестве реакции на спецоперацию России на Украине.
23 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал новые масштабные антироссийские санкции к трехлетию с начала конфликта на Украине. По его словам, цель ограничений – ударить по доходам и военным мощностям России.