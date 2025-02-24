Австралия ввела крупнейший пакет антироссийских санкций

Австралия присоединилась к санкциям США и Европы после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. 24 февраля 2024 г. министр иностранных дел Австралии Пенни Вон объявляла, что власти страны ввели санкции в отношении против 50 человек и почти 40 организаций из России. В ноябре 2023 г. Австралия ввела запрет на поставку в РФ ряда товаров, включая ядерные реакторы, запчасти, звукозаписывающие устройства и инструменты для бурения. В общей сложности Австралия ввела свыше 1400 санкций в качестве реакции на спецоперацию России на Украине.