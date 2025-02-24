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Австралия ввела крупнейший пакет антироссийских санкций

Ведомости

Правительство Австралии установило дополнительные финансовые санкции против 70 граждан РФ и 79 российских организаций. Это стало самым крупным пакетом санкций с 2022 г., говорится в сообщении на сайте премьер-министра Энтони Альбанезе.

«Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные адресные финансовые санкции и запретило въезд в страну 70 лицам, а также ввело адресные финансовые санкции в отношении 79 организаций. Это самый крупный пакет санкций, введенных Австралией с февраля 2022 г.», – говорится в сообщении.

Уточняется, что новые санкции, в частности, затронули министров, судей и прокуроров, а также физических и юрлиц, «участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей». Ограничения также были введены в отношении оборонного, транспортного и финансового секторов РФ.

Австралия присоединилась к санкциям США и Европы после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. 24 февраля 2024 г. министр иностранных дел Австралии Пенни Вон объявляла, что власти страны ввели санкции в отношении против 50 человек и почти 40 организаций из России. В ноябре 2023 г. Австралия ввела запрет на поставку в РФ ряда товаров, включая ядерные реакторы, запчасти, звукозаписывающие устройства и инструменты для бурения. В общей сложности Австралия ввела свыше 1400 санкций в качестве реакции на спецоперацию России на Украине.

23 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал новые масштабные антироссийские санкции к трехлетию с начала конфликта на Украине. По его словам, цель ограничений – ударить по доходам и военным мощностям России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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