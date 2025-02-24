Уолтц: возможное вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что на данный момент возможное вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Уолтц рассказал, что США поддержат гарантии безопасности Украины со стороны Великобритании и Франции. Политик также упомянул готовящуюся сделку между Украиной и США о редкоземельных металлах. Он выразил надежду на то, что договор удастся заключить
«Мы ожидаем, что Украина поймет возможности, которые предлагает договор с США», – заявил Уолтц.
23 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил о готовности уйти в отставку в случае, если это будет необходимо для гарантий безопасности для Украины или обеспечит ей место в НАТО. Президент Украины уточнил, что «не собирается быть у власти десятилетия», и заверил, что выборы пройдут по окончании военного положения в стране.