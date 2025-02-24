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Уолтц: возможное вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

Ведомости

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что на данный момент возможное вступление Украины в НАТО не стоит в повестке дня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Уолтц рассказал, что США поддержат гарантии безопасности Украины со стороны Великобритании и Франции. Политик также упомянул готовящуюся сделку между Украиной и США о редкоземельных металлах. Он выразил надежду на то, что договор удастся заключить

«Мы ожидаем, что Украина поймет возможности, которые предлагает договор с США», – заявил Уолтц.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил о готовности уйти в отставку в случае, если это будет необходимо для гарантий безопасности для Украины или обеспечит ей место в НАТО. Президент Украины уточнил, что «не собирается быть у власти десятилетия», и заверил, что выборы пройдут по окончании военного положения в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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