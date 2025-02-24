Уолтц: возможное вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил о готовности уйти в отставку в случае, если это будет необходимо для гарантий безопасности для Украины или обеспечит ей место в НАТО. Президент Украины уточнил, что «не собирается быть у власти десятилетия», и заверил, что выборы пройдут по окончании военного положения в стране.