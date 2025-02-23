В конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку
Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку на фоне его заявлений в ходе последней пресс-конференции.
«Зеленский заявил, что уйдет в отставку ради мира и членства в НАТО. Маленький диктатор должен уйти в отставку и дать Украине возможность провести свободные и справедливые выборы. Мы больше не будем платить за их войну», – написала она в социальной сети Х.
Грин является сторонницей президента США Дональда Трампа, который в последнее время также начал активно критиковать Зеленского, назвав его в том числе диктатором за отказ от проведения выборов. Критика в адрес украинского лидера звучит и со стороны ближайшего окружения Трампа, в частности, вице-президента Джей Ди Вэнса, главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска и др. Недовольство администрации США также вызвал тот факт, что Зеленский отказался от подписания соглашения о редкоземельных и иных ресурсах с США на американских условиях.
23 февраля Зеленский на пресс-конференции заявил о готовности уйти в отставку в том случае, если это необходимо для гарантий безопасности для страны или обеспечит место Украине в НАТО. «Если мир для Украины, если вам нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО», – сказал он.
15 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что граждане Украины якобы выступают против проведения выборов, а тем, которые придерживаются иной позиции, он посоветовал сменить гражданство. «Нам нужно единство во время войны. Если кому-то не нравится [отсутствие выборов], они могут выбрать другое гражданство», – сказал Зеленский.
Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое регулярно продлевается. Российские власти неоднократно заявляли, что Зеленский является нелегитимным президентом, поскольку срок его полномочий истек. В частности, президент РФ Владимир Путин говорил, что теперь любые подписанные с Зеленским соглашения, в том числе об урегулировании конфликта, не будут иметь законной силы.