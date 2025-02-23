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В конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку

Ведомости

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку на фоне его заявлений в ходе последней пресс-конференции.

«Зеленский заявил, что уйдет в отставку ради мира и членства в НАТО. Маленький диктатор должен уйти в отставку и дать Украине возможность провести свободные и справедливые выборы. Мы больше не будем платить за их войну», – написала она в социальной сети Х.

Грин является сторонницей президента США Дональда Трампа, который в последнее время также начал активно критиковать Зеленского, назвав его в том числе диктатором за отказ от проведения выборов. Критика в адрес украинского лидера звучит и со стороны ближайшего окружения Трампа, в частности, вице-президента Джей Ди Вэнса, главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска и др. Недовольство администрации США также вызвал тот факт, что Зеленский отказался от подписания соглашения о редкоземельных и иных ресурсах с США на американских условиях.

23 февраля Зеленский на пресс-конференции заявил о готовности уйти в отставку в том случае, если это необходимо для гарантий безопасности для страны или обеспечит место Украине в НАТО. «Если мир для Украины, если вам нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО», – сказал он.

15 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что граждане Украины якобы выступают против проведения выборов, а тем, которые придерживаются иной позиции, он посоветовал сменить гражданство. «Нам нужно единство во время войны. Если кому-то не нравится [отсутствие выборов], они могут выбрать другое гражданство», – сказал Зеленский.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое регулярно продлевается. Российские власти неоднократно заявляли, что Зеленский является нелегитимным президентом, поскольку срок его полномочий истек. В частности, президент РФ Владимир Путин говорил, что теперь любые подписанные с Зеленским соглашения, в том числе об урегулировании конфликта, не будут иметь законной силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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