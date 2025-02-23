В конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку

Грин является сторонницей президента США Дональда Трампа, который в последнее время также начал активно критиковать Зеленского, назвав его в том числе диктатором за отказ от проведения выборов. Критика в адрес украинского лидера звучит и со стороны ближайшего окружения Трампа, в частности, вице-президента Джей Ди Вэнса, главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска и др. Недовольство администрации США также вызвал тот факт, что Зеленский отказался от подписания соглашения о редкоземельных и иных ресурсах с США на американских условиях.