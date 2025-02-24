Дегтярев: Олимпийский комитет России отсудил у МОК почти $5 млн за 2022 год
Олимпийский комитет России (ОКР) отсудил у Международного олимпийского комитета (МОК) около $5 млн за 2022 г. Об этом заявил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев в эфире программы «Громко», передает «Матч ТВ».
«Если нас отстраняют – мы судимся. Сейчас мы отсудили у МОК хорошие деньги за 2022 г. Почти $5 млн. Надо в юридическом ключе вести диалог с международными организациями. Я говорил это с первого дня. У нас увеличился штат юристов», – сказал Дегтярев.
В октябре 2023 г. Владимир Сенглеев, занимавший тогда пост гендиректора ОКР, на Всероссийском форуме олимпийских советов в Уфе сообщил, что комитет обратился в швейцарский суд для взыскания с МОК более $8 млн на фоне введения санкций против российского спорта и отстранения отечественных спортсменов от соревнований.