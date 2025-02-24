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Дегтярев: Олимпийский комитет России отсудил у МОК почти $5 млн за 2022 год

Ведомости

Олимпийский комитет России (ОКР) отсудил у Международного олимпийского комитета (МОК) около $5 млн за 2022 г. Об этом заявил министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев в эфире программы «Громко», передает «Матч ТВ».

«Если нас отстраняют – мы судимся. Сейчас мы отсудили у МОК хорошие деньги за 2022 г. Почти $5 млн. Надо в юридическом ключе вести диалог с международными организациями. Я говорил это с первого дня. У нас увеличился штат юристов», – сказал Дегтярев.

В октябре 2023 г. Владимир Сенглеев, занимавший тогда пост гендиректора ОКР, на Всероссийском форуме олимпийских советов в Уфе сообщил, что комитет обратился в швейцарский суд для взыскания с МОК более $8 млн на фоне введения санкций против российского спорта и отстранения отечественных спортсменов от соревнований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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