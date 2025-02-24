Дегтярев: Олимпийский комитет России отсудил у МОК почти $5 млн за 2022 год

«Если нас отстраняют – мы судимся. Сейчас мы отсудили у МОК хорошие деньги за 2022 г. Почти $5 млн. Надо в юридическом ключе вести диалог с международными организациями. Я говорил это с первого дня. У нас увеличился штат юристов», – сказал Дегтярев.