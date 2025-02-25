FT: США могут снять санкции против России благодаря бизнес-предложениям
В ближайшее время США могут снять санкции в отношении России, сообщает Financial Times (FT).
Главный обозреватель по международным вопросам FT Гидеон Рахман связывает возможность скорого снятия антироссийских санкций с тем, что в ходе переговоров стран в Саудовской Аравии российская делегация предоставила США список бизнес-предложений. По мнению Рахмана, деньги – одна из немногих вещей, которая действительно мотивирует президента США Дональда Трампа.
«Ожидайте, что в ближайшее время санкции США против России будут сняты», – говорится в публикации.
18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Встреча продолжалась 4,5 часа. После ее завершения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. Первой договоренностью, которой удалось достигнуть, стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве.