FT: США могут снять санкции против России благодаря бизнес-предложениям

18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. Встреча продолжалась 4,5 часа. После ее завершения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга. Первой договоренностью, которой удалось достигнуть, стало решение о скорейшем назначении новых послов в Вашингтоне и Москве.